"البيئة": "الكامل" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية

سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة يوم أمس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة "الكامل "في مكة المكرمة، سجلت أعلى كمية هطول مطري يوم أمس الأربعاء.

وقالت عبر حسابها في "تويتر"سجلت محطات #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للرصد الهيدرولوجي، أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم الأربعاء بتاريخ 10/ 2/ 1441هـ في الشعبة /الكامل بمنطقة #مكة_المكرمة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد قد أعلنت استمرار فرصة هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة؛ ابتداءً من أمس الأربعاء إلى يوم الأحد المقبل بمشيئة الله تعالى؛ حيث توقعت الهيئة في تقرير لها اليوم، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تُصحب غالبًا بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى "50 كم/ساعة" أو أكثر.

وأوضحت أنها قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وتوقعت "الأرصاد" استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، "قد تكون رعدية" على أجزاء من مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية).