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"الهلال" يعبر محطة "الترجي" ويتصدر الدوري الممتاز للكرة الطائرة

"الاتحاد" يوقف انتصارات "الأهلي" في ختام الجولة العاشرة

تصدر الهلال ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة؛ وذلك بعد فوزه المستحق على الترجي مع نهاية مباريات الجولة العاشرة التي أقيمت اليوم السبت؛ ليرفع رصيده إلى 29 نقطة متقدمًا على الأهلي بفارق نقطة عقب خسارته من الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وجاءت نتائج المباريات المتبقية على النحو الآتي:

فوز السلام على الموج 3/ 0

فوز النصر على الخليج 3/ 0

فوز الابتسام على الفيصلي 3/ 2

فوز ضمك على الوحدة 3/ 2

الهلال الدوري الممتاز للكرة الطائرة الترجي الاتحاد الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يعبر محطة "الترجي" ويتصدر الدوري الممتاز للكرة الطائرة
سبق

تصدر الهلال ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة؛ وذلك بعد فوزه المستحق على الترجي مع نهاية مباريات الجولة العاشرة التي أقيمت اليوم السبت؛ ليرفع رصيده إلى 29 نقطة متقدمًا على الأهلي بفارق نقطة عقب خسارته من الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وجاءت نتائج المباريات المتبقية على النحو الآتي:

فوز السلام على الموج 3/ 0

فوز النصر على الخليج 3/ 0

فوز الابتسام على الفيصلي 3/ 2

فوز ضمك على الوحدة 3/ 2

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
08:57 PM

"الهلال" يعبر محطة "الترجي" ويتصدر الدوري الممتاز للكرة الطائرة

"الاتحاد" يوقف انتصارات "الأهلي" في ختام الجولة العاشرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصدر الهلال ترتيب مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة؛ وذلك بعد فوزه المستحق على الترجي مع نهاية مباريات الجولة العاشرة التي أقيمت اليوم السبت؛ ليرفع رصيده إلى 29 نقطة متقدمًا على الأهلي بفارق نقطة عقب خسارته من الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وجاءت نتائج المباريات المتبقية على النحو الآتي:

فوز السلام على الموج 3/ 0

فوز النصر على الخليج 3/ 0

فوز الابتسام على الفيصلي 3/ 2

فوز ضمك على الوحدة 3/ 2

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