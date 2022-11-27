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رباعي "الفتح" الدولي يغيب عن التدريبات للمشاركة بكأس العرب

لالتحاقهم مع المنتخبات الوطنية

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب النادي الرديف، بعد التعادل مع ضمك أمس الخميس بخمسة أهداف، ضمن الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقسم المدير الفني يانييك فيريرا اللاعبين لمجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة ضمك وخضعت هذه المجموعة لتدريبات استرجاعية.

فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين وأدت تدريبات اعتيادية بدأت بعمليات الإحماء بعدها ركز المدير على الجانب التكتيكي من خلال أداء تدريبات متنوعة في الشقين الدفاعي والهجومي.

ولم يشارك في التدريبات الرباعي الدولي فراس البريكان وبوشل البوشل والمغربي مروان سعدان والجزائري سفيان بن دبكة لالتحاقهم مع المنتخبات الوطنية استعداداً للبطولة العربية والتي ستقام في دولة قطر.

الفتح

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رباعي "الفتح" الدولي يغيب عن التدريبات للمشاركة بكأس العرب
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب النادي الرديف، بعد التعادل مع ضمك أمس الخميس بخمسة أهداف، ضمن الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقسم المدير الفني يانييك فيريرا اللاعبين لمجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة ضمك وخضعت هذه المجموعة لتدريبات استرجاعية.

فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين وأدت تدريبات اعتيادية بدأت بعمليات الإحماء بعدها ركز المدير على الجانب التكتيكي من خلال أداء تدريبات متنوعة في الشقين الدفاعي والهجومي.

ولم يشارك في التدريبات الرباعي الدولي فراس البريكان وبوشل البوشل والمغربي مروان سعدان والجزائري سفيان بن دبكة لالتحاقهم مع المنتخبات الوطنية استعداداً للبطولة العربية والتي ستقام في دولة قطر.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
10:47 PM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
03:14 AM

رباعي "الفتح" الدولي يغيب عن التدريبات للمشاركة بكأس العرب

لالتحاقهم مع المنتخبات الوطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب النادي الرديف، بعد التعادل مع ضمك أمس الخميس بخمسة أهداف، ضمن الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقسم المدير الفني يانييك فيريرا اللاعبين لمجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة ضمك وخضعت هذه المجموعة لتدريبات استرجاعية.

فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين وأدت تدريبات اعتيادية بدأت بعمليات الإحماء بعدها ركز المدير على الجانب التكتيكي من خلال أداء تدريبات متنوعة في الشقين الدفاعي والهجومي.

ولم يشارك في التدريبات الرباعي الدولي فراس البريكان وبوشل البوشل والمغربي مروان سعدان والجزائري سفيان بن دبكة لالتحاقهم مع المنتخبات الوطنية استعداداً للبطولة العربية والتي ستقام في دولة قطر.

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