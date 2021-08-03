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بـ115 مبنى.. "تعليم رجال ألمع" تستكمل الاستعدادات لبدء الدراسة

تستقبل ما يزيد على 16 ألف طالبٍ وطالبة ولبداية جادة وآمنة

استكملت إدارة تعليم رجال ألمع كل استعداداتها من خلال تهيئة المباني المدرسية التي يصل عددها إلى 115 مبنى تعليميًا تستقبل ما يزيد على 16 ألف طالبٍ وطالبة، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي المقبل ولبداية جادة وآمنة.

وفي ضوء ذلك أكد مدير تعليم محافظة رجال ألمع الدكتور أحمد العُمري أن لجان الاستعداد تعمل بفاعلية وكفاءة عالية؛ لمتابعة الاستعداد للعودة وجاهزية المدارس ومراجعة الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم، وضرورة تعاون الإدارات والأقسام المعنيّة.

وأشار الدكتور "العُمري" إلى اكتمال وصول المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية للمستودعات المركزية بنسبة 100% وانتهاء إجراءات الفرز استعدادًا للترحيل إلى المدارس.

في السياق نفسه، أكد "العُمري" الدور الذي تقوم به فرق العمل في إدارة المباني، حيث حرصت على عمل الصيانة الدورية للمنشآت والمباني التعليمية وتهيئتها لتكون بيئة تعليمية محفزة وجاذبة، مع توفير المواد اللازمة لتعقيم المباني المدرسية التي سيبدأ العمل فيها مطلع الأسبوع القادم بحضور الكادر الإداري.

وحث مدير تعليم رجال ألمع على رفع الوعي لدى المجتمع التعليمي عامة والطلبة خاصّة بأهمية أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا قبل بدء الدراسة حضورياً، والاستفادة من الشراكة مع القطاع الصحي في المحافظة، ومع فرع جامعة الملك خالد بقطاع تهامة، حيث تشهد إدارة التعليم ارتفاعا ملحوظًا في نسبة التحصين نحو اكتمال العدد الكلي للطلبة والمعلمين.

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بـ115 مبنى.. "تعليم رجال ألمع" تستكمل الاستعدادات لبدء الدراسة
سبق

استكملت إدارة تعليم رجال ألمع كل استعداداتها من خلال تهيئة المباني المدرسية التي يصل عددها إلى 115 مبنى تعليميًا تستقبل ما يزيد على 16 ألف طالبٍ وطالبة، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي المقبل ولبداية جادة وآمنة.

وفي ضوء ذلك أكد مدير تعليم محافظة رجال ألمع الدكتور أحمد العُمري أن لجان الاستعداد تعمل بفاعلية وكفاءة عالية؛ لمتابعة الاستعداد للعودة وجاهزية المدارس ومراجعة الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم، وضرورة تعاون الإدارات والأقسام المعنيّة.

وأشار الدكتور "العُمري" إلى اكتمال وصول المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية للمستودعات المركزية بنسبة 100% وانتهاء إجراءات الفرز استعدادًا للترحيل إلى المدارس.

في السياق نفسه، أكد "العُمري" الدور الذي تقوم به فرق العمل في إدارة المباني، حيث حرصت على عمل الصيانة الدورية للمنشآت والمباني التعليمية وتهيئتها لتكون بيئة تعليمية محفزة وجاذبة، مع توفير المواد اللازمة لتعقيم المباني المدرسية التي سيبدأ العمل فيها مطلع الأسبوع القادم بحضور الكادر الإداري.

وحث مدير تعليم رجال ألمع على رفع الوعي لدى المجتمع التعليمي عامة والطلبة خاصّة بأهمية أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا قبل بدء الدراسة حضورياً، والاستفادة من الشراكة مع القطاع الصحي في المحافظة، ومع فرع جامعة الملك خالد بقطاع تهامة، حيث تشهد إدارة التعليم ارتفاعا ملحوظًا في نسبة التحصين نحو اكتمال العدد الكلي للطلبة والمعلمين.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
06:21 PM

بـ115 مبنى.. "تعليم رجال ألمع" تستكمل الاستعدادات لبدء الدراسة

تستقبل ما يزيد على 16 ألف طالبٍ وطالبة ولبداية جادة وآمنة

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فايع الزيادي - رجال ألمع
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استكملت إدارة تعليم رجال ألمع كل استعداداتها من خلال تهيئة المباني المدرسية التي يصل عددها إلى 115 مبنى تعليميًا تستقبل ما يزيد على 16 ألف طالبٍ وطالبة، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي المقبل ولبداية جادة وآمنة.

وفي ضوء ذلك أكد مدير تعليم محافظة رجال ألمع الدكتور أحمد العُمري أن لجان الاستعداد تعمل بفاعلية وكفاءة عالية؛ لمتابعة الاستعداد للعودة وجاهزية المدارس ومراجعة الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم، وضرورة تعاون الإدارات والأقسام المعنيّة.

وأشار الدكتور "العُمري" إلى اكتمال وصول المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية للمستودعات المركزية بنسبة 100% وانتهاء إجراءات الفرز استعدادًا للترحيل إلى المدارس.

في السياق نفسه، أكد "العُمري" الدور الذي تقوم به فرق العمل في إدارة المباني، حيث حرصت على عمل الصيانة الدورية للمنشآت والمباني التعليمية وتهيئتها لتكون بيئة تعليمية محفزة وجاذبة، مع توفير المواد اللازمة لتعقيم المباني المدرسية التي سيبدأ العمل فيها مطلع الأسبوع القادم بحضور الكادر الإداري.

وحث مدير تعليم رجال ألمع على رفع الوعي لدى المجتمع التعليمي عامة والطلبة خاصّة بأهمية أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا قبل بدء الدراسة حضورياً، والاستفادة من الشراكة مع القطاع الصحي في المحافظة، ومع فرع جامعة الملك خالد بقطاع تهامة، حيث تشهد إدارة التعليم ارتفاعا ملحوظًا في نسبة التحصين نحو اكتمال العدد الكلي للطلبة والمعلمين.

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