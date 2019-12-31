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"موسم حائل".. فعاليات ثقافية وترفيهية منوعة ومتجددة تستمر 48 يومًا

يمتد إلى 8 فبراير بـ"الممشى".. و440 موظفًا لتقديم أرقى الخدمات للزوار

أكد مدير المركز الإعلامي لموسم حائل صالح العنزي، أن الموسم سيمتد حتى 8 فبراير المقبل، في منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن "الممشى".

وأضاف العنزي: أن الممشى يضم فعاليات مهرجان "نبض حائل" التي تم تقسيمها على خمس مناطق في الممشى، هي: المطاعم، والمقاهي، والأسواق، وألعاب الأطفال، إلى جانب ثلاثة معارض، هي: معرض المسرح الرئيسي، ومعرض ورش العمل، ومعرض الفنون والحِرَف.

وتابع: تضم منطقة المطاعم، عددًا من المطاعم الشهيرة التي تقوم بتحضير وجباتها الطازجة في الهواء الطلق، كما تشتمل منطقة المقاهي على عدد من محلات بيع القهوة؛ في حين تضم منطقة الأسواق عددًا كبيرًا من "الأكشاك" التي تقدم معروضتها المتنوعة.

وأضاف "العنزي": تشهد منطقة "الألعاب" مجموعة متنوعة من الألعاب الإلكترونية، كما تضم منطقة الأطفال عددًا كبيرًا من ألعاب الأطفال الرقمية، والتي تم توفير عدد من المقاعد والجلسات المريحة حولها؛ حيث يمكن لها أن تجمع مختلف أفراد العائلة معًا، وتتسم بطابع عائلي يناسب الكبار والصغار، كما يشهد المسرح عددًا من العروض المتنوعة من عروض بهلوانية وعروض موسيقية متنوعة.

وأبان أن مهرجان نبض حائل يضم الكثير من الفعاليات الممتعة والمختلفة والمتجددة بشكل أسبوعي، وتشتمل على فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة.

وأكد أنه تحسبًا للإقبال المتزايد من الزوار، خصصت اللجنة المنظمة مساحات شاسعة من مواقف السيارات حول المنتزه؛ حيث سيتمكن الزوار من رَكن سياراتهم في مواقف والوصول لمناطق الفعاليات بكل يسر وسهولة.

وأشار "العنزي" إلى أنه يستقبل الزوار يوميًّا 440 موظفًا لتقديم أرقى الخدمات للزوار؛ حيث إنه من المنتظر أن يستقطب موسم حائل الذي يمتد لـ48 يومًا عددًا كبيرًا من السياح من داخل وخارج المملكة.

يُذكر أن "موسم حائل" يأتي بعد عدد من المواسم في مناطق البلاد، كان أبرزها موسم الرياض وموسم جدة، وكذلك الدرعية والسودة والطائف، وهدفها تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم.

موسم حائل حائل منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن نبض حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موسم حائل".. فعاليات ثقافية وترفيهية منوعة ومتجددة تستمر 48 يومًا
سبق

أكد مدير المركز الإعلامي لموسم حائل صالح العنزي، أن الموسم سيمتد حتى 8 فبراير المقبل، في منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن "الممشى".

وأضاف العنزي: أن الممشى يضم فعاليات مهرجان "نبض حائل" التي تم تقسيمها على خمس مناطق في الممشى، هي: المطاعم، والمقاهي، والأسواق، وألعاب الأطفال، إلى جانب ثلاثة معارض، هي: معرض المسرح الرئيسي، ومعرض ورش العمل، ومعرض الفنون والحِرَف.

وتابع: تضم منطقة المطاعم، عددًا من المطاعم الشهيرة التي تقوم بتحضير وجباتها الطازجة في الهواء الطلق، كما تشتمل منطقة المقاهي على عدد من محلات بيع القهوة؛ في حين تضم منطقة الأسواق عددًا كبيرًا من "الأكشاك" التي تقدم معروضتها المتنوعة.

وأضاف "العنزي": تشهد منطقة "الألعاب" مجموعة متنوعة من الألعاب الإلكترونية، كما تضم منطقة الأطفال عددًا كبيرًا من ألعاب الأطفال الرقمية، والتي تم توفير عدد من المقاعد والجلسات المريحة حولها؛ حيث يمكن لها أن تجمع مختلف أفراد العائلة معًا، وتتسم بطابع عائلي يناسب الكبار والصغار، كما يشهد المسرح عددًا من العروض المتنوعة من عروض بهلوانية وعروض موسيقية متنوعة.

وأبان أن مهرجان نبض حائل يضم الكثير من الفعاليات الممتعة والمختلفة والمتجددة بشكل أسبوعي، وتشتمل على فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة.

وأكد أنه تحسبًا للإقبال المتزايد من الزوار، خصصت اللجنة المنظمة مساحات شاسعة من مواقف السيارات حول المنتزه؛ حيث سيتمكن الزوار من رَكن سياراتهم في مواقف والوصول لمناطق الفعاليات بكل يسر وسهولة.

وأشار "العنزي" إلى أنه يستقبل الزوار يوميًّا 440 موظفًا لتقديم أرقى الخدمات للزوار؛ حيث إنه من المنتظر أن يستقطب موسم حائل الذي يمتد لـ48 يومًا عددًا كبيرًا من السياح من داخل وخارج المملكة.

يُذكر أن "موسم حائل" يأتي بعد عدد من المواسم في مناطق البلاد، كان أبرزها موسم الرياض وموسم جدة، وكذلك الدرعية والسودة والطائف، وهدفها تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
12:12 PM

"موسم حائل".. فعاليات ثقافية وترفيهية منوعة ومتجددة تستمر 48 يومًا

يمتد إلى 8 فبراير بـ"الممشى".. و440 موظفًا لتقديم أرقى الخدمات للزوار

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خالد السليمي - حائل
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أكد مدير المركز الإعلامي لموسم حائل صالح العنزي، أن الموسم سيمتد حتى 8 فبراير المقبل، في منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن "الممشى".

وأضاف العنزي: أن الممشى يضم فعاليات مهرجان "نبض حائل" التي تم تقسيمها على خمس مناطق في الممشى، هي: المطاعم، والمقاهي، والأسواق، وألعاب الأطفال، إلى جانب ثلاثة معارض، هي: معرض المسرح الرئيسي، ومعرض ورش العمل، ومعرض الفنون والحِرَف.

وتابع: تضم منطقة المطاعم، عددًا من المطاعم الشهيرة التي تقوم بتحضير وجباتها الطازجة في الهواء الطلق، كما تشتمل منطقة المقاهي على عدد من محلات بيع القهوة؛ في حين تضم منطقة الأسواق عددًا كبيرًا من "الأكشاك" التي تقدم معروضتها المتنوعة.

وأضاف "العنزي": تشهد منطقة "الألعاب" مجموعة متنوعة من الألعاب الإلكترونية، كما تضم منطقة الأطفال عددًا كبيرًا من ألعاب الأطفال الرقمية، والتي تم توفير عدد من المقاعد والجلسات المريحة حولها؛ حيث يمكن لها أن تجمع مختلف أفراد العائلة معًا، وتتسم بطابع عائلي يناسب الكبار والصغار، كما يشهد المسرح عددًا من العروض المتنوعة من عروض بهلوانية وعروض موسيقية متنوعة.

وأبان أن مهرجان نبض حائل يضم الكثير من الفعاليات الممتعة والمختلفة والمتجددة بشكل أسبوعي، وتشتمل على فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة.

وأكد أنه تحسبًا للإقبال المتزايد من الزوار، خصصت اللجنة المنظمة مساحات شاسعة من مواقف السيارات حول المنتزه؛ حيث سيتمكن الزوار من رَكن سياراتهم في مواقف والوصول لمناطق الفعاليات بكل يسر وسهولة.

وأشار "العنزي" إلى أنه يستقبل الزوار يوميًّا 440 موظفًا لتقديم أرقى الخدمات للزوار؛ حيث إنه من المنتظر أن يستقطب موسم حائل الذي يمتد لـ48 يومًا عددًا كبيرًا من السياح من داخل وخارج المملكة.

يُذكر أن "موسم حائل" يأتي بعد عدد من المواسم في مناطق البلاد، كان أبرزها موسم الرياض وموسم جدة، وكذلك الدرعية والسودة والطائف، وهدفها تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم.

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