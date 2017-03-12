الديوان الملكي البحريني ينعى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

نعى الديوان الملكي البحريني اليوم الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله -.
ودعا الديوان الملكي البحريني - في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين - الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
نعى الديوان الملكي البحريني اليوم الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله -.
ودعا الديوان الملكي البحريني - في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين - الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.البحرين وفاة عيسى بن راشد آل خليفة
نعى الديوان الملكي البحريني اليوم الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله -.
ودعا الديوان الملكي البحريني - في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين - الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
نعى الديوان الملكي البحريني اليوم الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله -.
ودعا الديوان الملكي البحريني - في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين - الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.