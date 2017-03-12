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الديوان الملكي البحريني ينعى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

نعى الديوان الملكي البحريني اليوم الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله -.

ودعا الديوان الملكي البحريني - في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين - الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

البحرين وفاة عيسى بن راشد آل خليفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الديوان الملكي البحريني ينعى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة
سبق

نعى الديوان الملكي البحريني اليوم الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله -.

ودعا الديوان الملكي البحريني - في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين - الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:31 PM

الديوان الملكي البحريني ينعى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
4
3,130

نعى الديوان الملكي البحريني اليوم الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله -.

ودعا الديوان الملكي البحريني - في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين - الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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