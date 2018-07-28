النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. رئيس جامعة الطائف يتفقد مركز اللقاح في الجامعة ويشهد آلية عمله

بعد تخصيص مسار لمنسوبي التعليم

تفقّد رئيس جامعة الطائف، الدكتور يوسف عسيري، اليوم الثلاثاء مركز اللقاح بجامعة الطائف، وشهد سير أعمال المركز، وآلية العمل فيه من استقبال المراجعين حتى خروجهم من المركز، كما اطلع على المسار المخصص لمنسوبي التعليم، وآلية استقبالهم، كما كرم الكوادر العاملة في المركز، وشمل ذلك مشرفي المركز والطاقم الصحي والطبي، والمتطوعين، والكادر الأمني ممن استمر عملهم أثناء إجازة عيد الأضحى.

وأكد "عسيري" أن المركز والعاملين فيه من كوادر جامعة الطائف وأبنائها يسهمون في خدمة مجتمع الطائف الذي أصبح واعيًا بأهمية تلقي اللقاح، معربًا عن شكره لزملائه المشرفين، وزملائه من الكوادر الصحية والطبية والأمنية والمتطوعين على ما بذلوه من خدمات طيلة عمل المركز.

وكان مركز الخدمات الطبية قد خصص مسارًا لمنسوبي التعليم وللطلبة ضمن الفئة العمرية 12-18 سنة لأخذ اللقاح، إضافة إلى منسوبي جامعة الطائف وبقية فئات مجتمع الطائف.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. رئيس جامعة الطائف يتفقد مركز اللقاح في الجامعة ويشهد آلية عمله
سبق

تفقّد رئيس جامعة الطائف، الدكتور يوسف عسيري، اليوم الثلاثاء مركز اللقاح بجامعة الطائف، وشهد سير أعمال المركز، وآلية العمل فيه من استقبال المراجعين حتى خروجهم من المركز، كما اطلع على المسار المخصص لمنسوبي التعليم، وآلية استقبالهم، كما كرم الكوادر العاملة في المركز، وشمل ذلك مشرفي المركز والطاقم الصحي والطبي، والمتطوعين، والكادر الأمني ممن استمر عملهم أثناء إجازة عيد الأضحى.

وأكد "عسيري" أن المركز والعاملين فيه من كوادر جامعة الطائف وأبنائها يسهمون في خدمة مجتمع الطائف الذي أصبح واعيًا بأهمية تلقي اللقاح، معربًا عن شكره لزملائه المشرفين، وزملائه من الكوادر الصحية والطبية والأمنية والمتطوعين على ما بذلوه من خدمات طيلة عمل المركز.

وكان مركز الخدمات الطبية قد خصص مسارًا لمنسوبي التعليم وللطلبة ضمن الفئة العمرية 12-18 سنة لأخذ اللقاح، إضافة إلى منسوبي جامعة الطائف وبقية فئات مجتمع الطائف.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
09:09 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
03:17 AM

بالصور.. رئيس جامعة الطائف يتفقد مركز اللقاح في الجامعة ويشهد آلية عمله

بعد تخصيص مسار لمنسوبي التعليم

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
196

تفقّد رئيس جامعة الطائف، الدكتور يوسف عسيري، اليوم الثلاثاء مركز اللقاح بجامعة الطائف، وشهد سير أعمال المركز، وآلية العمل فيه من استقبال المراجعين حتى خروجهم من المركز، كما اطلع على المسار المخصص لمنسوبي التعليم، وآلية استقبالهم، كما كرم الكوادر العاملة في المركز، وشمل ذلك مشرفي المركز والطاقم الصحي والطبي، والمتطوعين، والكادر الأمني ممن استمر عملهم أثناء إجازة عيد الأضحى.

وأكد "عسيري" أن المركز والعاملين فيه من كوادر جامعة الطائف وأبنائها يسهمون في خدمة مجتمع الطائف الذي أصبح واعيًا بأهمية تلقي اللقاح، معربًا عن شكره لزملائه المشرفين، وزملائه من الكوادر الصحية والطبية والأمنية والمتطوعين على ما بذلوه من خدمات طيلة عمل المركز.

وكان مركز الخدمات الطبية قد خصص مسارًا لمنسوبي التعليم وللطلبة ضمن الفئة العمرية 12-18 سنة لأخذ اللقاح، إضافة إلى منسوبي جامعة الطائف وبقية فئات مجتمع الطائف.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,016

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة