النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 441 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 454 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 64 طن أغذية بولاية الخرطوم

السلال الغذائية استفاد منها 3,600 فرد في محلية كرري

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، المساعدات الغذائية على المحتاجين بجمهورية السودان الشقيقة.

وقد تم توزيع 64 طنًّا و200 كيلوغرام من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم، استفاد منها 3,600 فرد.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان للعام 2020م.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 64 طن أغذية بولاية الخرطوم
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، المساعدات الغذائية على المحتاجين بجمهورية السودان الشقيقة.

وقد تم توزيع 64 طنًّا و200 كيلوغرام من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم، استفاد منها 3,600 فرد.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان للعام 2020م.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
05:08 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 64 طن أغذية بولاية الخرطوم

السلال الغذائية استفاد منها 3,600 فرد في محلية كرري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
314

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، المساعدات الغذائية على المحتاجين بجمهورية السودان الشقيقة.

وقد تم توزيع 64 طنًّا و200 كيلوغرام من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم، استفاد منها 3,600 فرد.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان للعام 2020م.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,770
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,021
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,280
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,231

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة