"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 64 طن أغذية بولاية الخرطوم

السلال الغذائية استفاد منها 3,600 فرد في محلية كرري

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، المساعدات الغذائية على المحتاجين بجمهورية السودان الشقيقة.

وقد تم توزيع 64 طنًّا و200 كيلوغرام من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم، استفاد منها 3,600 فرد.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان للعام 2020م.