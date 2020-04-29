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5 أسابيع من القيود الأكثر صرامة.. هكذا انتصرت نيوزيلندا على "كورونا"

طبّقت أول وأقسى إجراءات العزل الذاتي في العالم وتبعتها بإغلاق كامل للبلاد

حققت نيوزيلندا هدفها الطموح المتمثل في محاصرة انتشار فيروس كورونا بعد أسابيع من الإغلاق.

فعلى مدى الأيام القليلة الماضية، بدأت الإصابات التي يتم تشخيصها تتراجع بشكل ملحوظ، لتعلن نيوزيلندا أخيراً تسجيل إصابة واحدة فقط في اليوم.

5 أسابيع مرت منذ بدء إجراءات الإغلاق الصارمة التي فُرضت منعاً لانتشار المرض، وهي إجراءات وصفتها رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن؛ بأنها القيود الأكثر صرامة المفروضة على النيوزيلنديين في التاريخ الحديث.

والآن مع دخول البلاد مرحلة تخفيف الإغلاق، يعود 400 ألف نيوزيلندي إلى العمل وسيبدأ تشغيل 75 في المائة من اقتصاد البلاد.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" كان السر الحقيقي لنجاح نيوزيلندا في تخطي الأزمة، هو نهج المواجهة الذي طبّقته بسرعة، إذ بادرت الحكومة باتخاذ خطوات تعد من أول وأقسى إجراءات العزل الذاتي في العالم، ثم تحركت السلطات لفرض إغلاق كامل على مختلف أنحاء البلاد.

ووصف مراقبون التجربة النيوزيلندية في مكافحة الفيروس، بأنها شفافة واستندت إلى تقارير علمية.

فيروس كورونا الجديد نيوزيلندا

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5 أسابيع من القيود الأكثر صرامة.. هكذا انتصرت نيوزيلندا على "كورونا"
سبق

حققت نيوزيلندا هدفها الطموح المتمثل في محاصرة انتشار فيروس كورونا بعد أسابيع من الإغلاق.

فعلى مدى الأيام القليلة الماضية، بدأت الإصابات التي يتم تشخيصها تتراجع بشكل ملحوظ، لتعلن نيوزيلندا أخيراً تسجيل إصابة واحدة فقط في اليوم.

5 أسابيع مرت منذ بدء إجراءات الإغلاق الصارمة التي فُرضت منعاً لانتشار المرض، وهي إجراءات وصفتها رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن؛ بأنها القيود الأكثر صرامة المفروضة على النيوزيلنديين في التاريخ الحديث.

والآن مع دخول البلاد مرحلة تخفيف الإغلاق، يعود 400 ألف نيوزيلندي إلى العمل وسيبدأ تشغيل 75 في المائة من اقتصاد البلاد.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" كان السر الحقيقي لنجاح نيوزيلندا في تخطي الأزمة، هو نهج المواجهة الذي طبّقته بسرعة، إذ بادرت الحكومة باتخاذ خطوات تعد من أول وأقسى إجراءات العزل الذاتي في العالم، ثم تحركت السلطات لفرض إغلاق كامل على مختلف أنحاء البلاد.

ووصف مراقبون التجربة النيوزيلندية في مكافحة الفيروس، بأنها شفافة واستندت إلى تقارير علمية.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
10:54 AM

5 أسابيع من القيود الأكثر صرامة.. هكذا انتصرت نيوزيلندا على "كورونا"

طبّقت أول وأقسى إجراءات العزل الذاتي في العالم وتبعتها بإغلاق كامل للبلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت نيوزيلندا هدفها الطموح المتمثل في محاصرة انتشار فيروس كورونا بعد أسابيع من الإغلاق.

فعلى مدى الأيام القليلة الماضية، بدأت الإصابات التي يتم تشخيصها تتراجع بشكل ملحوظ، لتعلن نيوزيلندا أخيراً تسجيل إصابة واحدة فقط في اليوم.

5 أسابيع مرت منذ بدء إجراءات الإغلاق الصارمة التي فُرضت منعاً لانتشار المرض، وهي إجراءات وصفتها رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن؛ بأنها القيود الأكثر صرامة المفروضة على النيوزيلنديين في التاريخ الحديث.

والآن مع دخول البلاد مرحلة تخفيف الإغلاق، يعود 400 ألف نيوزيلندي إلى العمل وسيبدأ تشغيل 75 في المائة من اقتصاد البلاد.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" كان السر الحقيقي لنجاح نيوزيلندا في تخطي الأزمة، هو نهج المواجهة الذي طبّقته بسرعة، إذ بادرت الحكومة باتخاذ خطوات تعد من أول وأقسى إجراءات العزل الذاتي في العالم، ثم تحركت السلطات لفرض إغلاق كامل على مختلف أنحاء البلاد.

ووصف مراقبون التجربة النيوزيلندية في مكافحة الفيروس، بأنها شفافة واستندت إلى تقارير علمية.

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