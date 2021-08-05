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"الحريصي" يتفقّد منزل "الفيفي" المتضرر من الأمطار

تفاعلًا مع ما نشرته "سبق".. ووجّه بإزالة كافة الأضرار

تفقّد محافظ فيفاء بالنيابة علي الحريصي، يرافقه مديرو الجهات المسؤولة؛ منزل المواطن "الفيفي" المتضرر جراء سيول الأمطار في محافظة فيفاء.

وشدّد "الحريصي" على تقديم كل ما يحتاج المواطن المتضرر، وتوجيه الجهات المعنية بسرعة التنفيذ ورفع الأضرار.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدة المواطن "الفيفي" الذي داهمته سيول الأمطار، بسبب سوء تنفيذ تصريف المياه من أحد المقاولين العاملين في مشروع المصدات الخرسانية في محافظة فيفاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحريصي" يتفقّد منزل "الفيفي" المتضرر من الأمطار
سبق

تفقّد محافظ فيفاء بالنيابة علي الحريصي، يرافقه مديرو الجهات المسؤولة؛ منزل المواطن "الفيفي" المتضرر جراء سيول الأمطار في محافظة فيفاء.

وشدّد "الحريصي" على تقديم كل ما يحتاج المواطن المتضرر، وتوجيه الجهات المعنية بسرعة التنفيذ ورفع الأضرار.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدة المواطن "الفيفي" الذي داهمته سيول الأمطار، بسبب سوء تنفيذ تصريف المياه من أحد المقاولين العاملين في مشروع المصدات الخرسانية في محافظة فيفاء.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
05:16 PM

"الحريصي" يتفقّد منزل "الفيفي" المتضرر من الأمطار

تفاعلًا مع ما نشرته "سبق".. ووجّه بإزالة كافة الأضرار

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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تفقّد محافظ فيفاء بالنيابة علي الحريصي، يرافقه مديرو الجهات المسؤولة؛ منزل المواطن "الفيفي" المتضرر جراء سيول الأمطار في محافظة فيفاء.

وشدّد "الحريصي" على تقديم كل ما يحتاج المواطن المتضرر، وتوجيه الجهات المعنية بسرعة التنفيذ ورفع الأضرار.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدة المواطن "الفيفي" الذي داهمته سيول الأمطار، بسبب سوء تنفيذ تصريف المياه من أحد المقاولين العاملين في مشروع المصدات الخرسانية في محافظة فيفاء.

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