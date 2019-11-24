غدًا.. إيداع أكثر من ١١ مليون ريال لطلاب وطالبات القنفذة

لطلاب التحفيظ والمدارس النائية والتربية الخاصة وأبناء المعلمين المتوفين

تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الخميس الموافق للعشرين من شهر ربيع الآخر لعام ١٤٤٣هـ، أكثر من ١١ مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام ٢٠٢١م.

وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس النائية والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين.

ولفت "الزاحمي" إلى حرص الإدارة -ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية- على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، مهنئًا أبناءه الطلاب والطالبات بتفوقهم في اختبارات الفصل الدراسي الأول، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.