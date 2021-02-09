"الزاحم " مشرفاً على العلاقات العامة بجامعة شقراء

أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف قراراً بتكليف الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزاحم - عضو هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات الإنسانية في شقراء - بالعمل مشرفاً عاماً على إدارة العلاقات العامة بالجامعة إضافة إلى عمله.

ويعد "الزاحم "من القيادات الأكاديمية المميزة في الجامعة، حيث سبق أن عمل وكيلاً لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، كما تم تكليفه بالعمل مساعداً للمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة.