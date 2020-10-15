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تدريب إلكتروني و200 ألف رخصة في شراكة لـ"هدف" و"أكاديمية مسك"

من موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل وعبر "دروب" وبمجالات عدة

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اتفاقية شراكة مع أكاديمية مسك للتدريب؛ لدعم تنفيذ برنامج تدريب إلكتروني في عدة مجالات لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل، وتعزيز فرص توظيفهم في القطاع الخاص من خلال المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب".

وقّع الاتفاقية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، والرئيس التنفيذي لأكاديمية مسك المهندس عمر نجار.

وتنص الاتفاقية، على المشاركة في دعم تنفيذ برنامج تدريب إلكتروني في عدة مجالات من خلال توفير رخص تدريبية تُمكّن المستفيدين من الالتحاق بعدة برامج تدريبية، عبر منصات التدريب العالمية؛ وذلك لتدريب 1000 مستفيد، وتوفير 200 ألف رخصة تدريبية.

ووفقًا لاتفاقية الشراكة، تتضمن مجالات التدريب تحليل الأعمال، والتسويق الرقمي، وتحليل البيانات، وهندسة البيانات، والتحليلات التنبؤية للأعمال، ومقدمة في التعليم الآلي، والتعلم العميق، وتطبيقات واجهة الويب، وتطوير ويب متكامل، وتطوير نظام iOS، ومقدمة في البرمجة، ومقدمة في المركبات ذاتية القيادة، كما تتيح رخصُ التدريب للمتدربين الوصولَ إلى أكثر من 16 ألف برنامج تدريبي في مجالات متنوعة.

وأكد طرفا الاتفاقية أثر هذا التدريب النوعي على سوق العمل وتطوير الكوادر الوطنية؛ بما يحقق الأهداف المرجوة، وسيكون تقديم طلبات الالتحاق بالبرامج التدريبية من خلال منصة التدريب الإلكتروني "دروب" على الرابط: doroob.sa.

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية أكاديمية مسك للتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدريب إلكتروني و200 ألف رخصة في شراكة لـ"هدف" و"أكاديمية مسك"
سبق

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اتفاقية شراكة مع أكاديمية مسك للتدريب؛ لدعم تنفيذ برنامج تدريب إلكتروني في عدة مجالات لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل، وتعزيز فرص توظيفهم في القطاع الخاص من خلال المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب".

وقّع الاتفاقية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، والرئيس التنفيذي لأكاديمية مسك المهندس عمر نجار.

وتنص الاتفاقية، على المشاركة في دعم تنفيذ برنامج تدريب إلكتروني في عدة مجالات من خلال توفير رخص تدريبية تُمكّن المستفيدين من الالتحاق بعدة برامج تدريبية، عبر منصات التدريب العالمية؛ وذلك لتدريب 1000 مستفيد، وتوفير 200 ألف رخصة تدريبية.

ووفقًا لاتفاقية الشراكة، تتضمن مجالات التدريب تحليل الأعمال، والتسويق الرقمي، وتحليل البيانات، وهندسة البيانات، والتحليلات التنبؤية للأعمال، ومقدمة في التعليم الآلي، والتعلم العميق، وتطبيقات واجهة الويب، وتطوير ويب متكامل، وتطوير نظام iOS، ومقدمة في البرمجة، ومقدمة في المركبات ذاتية القيادة، كما تتيح رخصُ التدريب للمتدربين الوصولَ إلى أكثر من 16 ألف برنامج تدريبي في مجالات متنوعة.

وأكد طرفا الاتفاقية أثر هذا التدريب النوعي على سوق العمل وتطوير الكوادر الوطنية؛ بما يحقق الأهداف المرجوة، وسيكون تقديم طلبات الالتحاق بالبرامج التدريبية من خلال منصة التدريب الإلكتروني "دروب" على الرابط: doroob.sa.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
01:04 PM
اخر تعديل
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
01:57 PM

تدريب إلكتروني و200 ألف رخصة في شراكة لـ"هدف" و"أكاديمية مسك"

من موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل وعبر "دروب" وبمجالات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اتفاقية شراكة مع أكاديمية مسك للتدريب؛ لدعم تنفيذ برنامج تدريب إلكتروني في عدة مجالات لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل، وتعزيز فرص توظيفهم في القطاع الخاص من خلال المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب".

وقّع الاتفاقية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، والرئيس التنفيذي لأكاديمية مسك المهندس عمر نجار.

وتنص الاتفاقية، على المشاركة في دعم تنفيذ برنامج تدريب إلكتروني في عدة مجالات من خلال توفير رخص تدريبية تُمكّن المستفيدين من الالتحاق بعدة برامج تدريبية، عبر منصات التدريب العالمية؛ وذلك لتدريب 1000 مستفيد، وتوفير 200 ألف رخصة تدريبية.

ووفقًا لاتفاقية الشراكة، تتضمن مجالات التدريب تحليل الأعمال، والتسويق الرقمي، وتحليل البيانات، وهندسة البيانات، والتحليلات التنبؤية للأعمال، ومقدمة في التعليم الآلي، والتعلم العميق، وتطبيقات واجهة الويب، وتطوير ويب متكامل، وتطوير نظام iOS، ومقدمة في البرمجة، ومقدمة في المركبات ذاتية القيادة، كما تتيح رخصُ التدريب للمتدربين الوصولَ إلى أكثر من 16 ألف برنامج تدريبي في مجالات متنوعة.

وأكد طرفا الاتفاقية أثر هذا التدريب النوعي على سوق العمل وتطوير الكوادر الوطنية؛ بما يحقق الأهداف المرجوة، وسيكون تقديم طلبات الالتحاق بالبرامج التدريبية من خلال منصة التدريب الإلكتروني "دروب" على الرابط: doroob.sa.

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