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"سبق" تستعرض محطات في حياة الوزير "القطان" وسيرته الذاتية

اُختير عميداً للدبلوماسيين العرب قبل 5 أعوام وتوّج مسيرته أمر ملكي

أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمس، أمراً ملكياً بتعيين السفير أحمد قطان؛ وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية؛ حيث تستعرض "سبق"، في السطور التالية، محطات في حياة "القطان"؛ وسيرته الذاتية.

تفصيلاً؛ وُلد السفير أحمد عبدالعزيز قطان في مكة المكرّمة يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر صفر 1373 هـ، الموافق للعشرين من أكتوبر عام 1953 م ، وتخرج في جامعة القاهرة عام 1978 م، تخصُّص اقتصاد وإدارة أعمال؛ حيث التحق بوزارة الخارجية عام 1978م، وعمل في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن عام 1982م، وعاد للديوان العام في 1983م.

وعمل "قطان"؛ في سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن من عام 1984 م إلى عام 2005م، وأصبح نائباً للأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن من عام 2002 م حتى عام 2005 م

وشارك منذ عام 1984 م حتى عام 2005 م في جميع دورات الأمم المتحدة في نيويورك، وتولى منصب مراقب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة الدول الأمريكية من عام 1996 م حتى عام 2005 م.

وفي 28 فبراير عام 2005 م عُيّن مندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية حتى تاريخه، كما شارك في القمم العربية كافة منذ عام 2005 م "الجزائر 2005م ـ الخرطوم 2006م ـ الرياض 2007م ـ دمشق 2008م ـ الدوحة 2009م ـ سرت 2010م ـ بغداد 2012م ـ الدوحة 2013م ـ الكويت 2014م ـ شرم الشيخ 2015م ـ موريتانيا 2016م".

وشارك "قطان"؛ في القمم الاقتصادية كافة، عام 2009 م بالكويت، وعام 2011 م بشرم الشيخ، وعام 2013م بالرياض، وفي القمة الاستثنائية بسرت عام 2010 م، إضافة إلى مشاركته في القمة العربية - الأمريكية اللاتينية التي عُقدت في الدوحة عام 2009م، والتي عُقدت في الرياض عام 2015م، وشارك في القمم العربية الإفريقية التالية (سرت 2010م ـ الكويت 2013م ـ مالابو 2016م).

عُيّن رئيساً لوفد المملكة العربية السعودية في القمة العربية التي عُقدت في دمشق عام 2008 م، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ يرحمه الله ـ، ورئيساً لوفد المملكة العربية السعودية في القمة العربية التي عُقدت في بغداد عام 2012 م، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ يرحمه الله ـ، ورئيساً لوفد المملكة العربية السعودية في القمة العربية - الإفريقية الرابعة التي عقدت في عاصمة غينيا الاستوائية عام 2016م، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ.

يعد "قطان" أول سفير سعودي يرأس قمتين عربيتين "دمشق ـ بغداد" نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ يرحمه الله ـ وقمة عربية - إفريقية في مالابو نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ.

وشغل منصب رئيس وفد المملكة في الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين في الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية الذي عُقد بالدوحة عام 2009م ، ورئيساً لوفد المملكة العربية السعودية في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية التي عقدت في عاصمة غينيا الاستوائية عام 2016م، ورئيساً لوفد المملكة العربية السعودية في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عام 2016م، ونائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لـ "الأونروا" في الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذكرى الستين لإنشاء "الأونروا" عام 2009م.

وفي 28 / 2 / 2011م، صدر الأمر السامي الكريم بتعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى عمله مندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية مع ترقيته للمرتبة الممتازة، وهو بذلك أول دبلوماسي سعودي يجمع بين منصب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومنصب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية.

وتمّ اختيار "قطان" عميداً للسلك الدبلوماسي العربي عام 2013م، وهو متزوج، وله أربعة أبناء "داليا، وبندر، وفيصل، وهيفاء".

وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمس، أمراً ملكياً بتعيين السفير أحمد قطان؛ وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية، بمرتبة وزير في وزارة الخارجية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تستعرض محطات في حياة الوزير "القطان" وسيرته الذاتية
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمس، أمراً ملكياً بتعيين السفير أحمد قطان؛ وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية؛ حيث تستعرض "سبق"، في السطور التالية، محطات في حياة "القطان"؛ وسيرته الذاتية.

تفصيلاً؛ وُلد السفير أحمد عبدالعزيز قطان في مكة المكرّمة يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر صفر 1373 هـ، الموافق للعشرين من أكتوبر عام 1953 م ، وتخرج في جامعة القاهرة عام 1978 م، تخصُّص اقتصاد وإدارة أعمال؛ حيث التحق بوزارة الخارجية عام 1978م، وعمل في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن عام 1982م، وعاد للديوان العام في 1983م.

وعمل "قطان"؛ في سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن من عام 1984 م إلى عام 2005م، وأصبح نائباً للأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن من عام 2002 م حتى عام 2005 م

وشارك منذ عام 1984 م حتى عام 2005 م في جميع دورات الأمم المتحدة في نيويورك، وتولى منصب مراقب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة الدول الأمريكية من عام 1996 م حتى عام 2005 م.

وفي 28 فبراير عام 2005 م عُيّن مندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية حتى تاريخه، كما شارك في القمم العربية كافة منذ عام 2005 م "الجزائر 2005م ـ الخرطوم 2006م ـ الرياض 2007م ـ دمشق 2008م ـ الدوحة 2009م ـ سرت 2010م ـ بغداد 2012م ـ الدوحة 2013م ـ الكويت 2014م ـ شرم الشيخ 2015م ـ موريتانيا 2016م".

وشارك "قطان"؛ في القمم الاقتصادية كافة، عام 2009 م بالكويت، وعام 2011 م بشرم الشيخ، وعام 2013م بالرياض، وفي القمة الاستثنائية بسرت عام 2010 م، إضافة إلى مشاركته في القمة العربية - الأمريكية اللاتينية التي عُقدت في الدوحة عام 2009م، والتي عُقدت في الرياض عام 2015م، وشارك في القمم العربية الإفريقية التالية (سرت 2010م ـ الكويت 2013م ـ مالابو 2016م).

عُيّن رئيساً لوفد المملكة العربية السعودية في القمة العربية التي عُقدت في دمشق عام 2008 م، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ يرحمه الله ـ، ورئيساً لوفد المملكة العربية السعودية في القمة العربية التي عُقدت في بغداد عام 2012 م، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ يرحمه الله ـ، ورئيساً لوفد المملكة العربية السعودية في القمة العربية - الإفريقية الرابعة التي عقدت في عاصمة غينيا الاستوائية عام 2016م، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ.

يعد "قطان" أول سفير سعودي يرأس قمتين عربيتين "دمشق ـ بغداد" نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ يرحمه الله ـ وقمة عربية - إفريقية في مالابو نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ.

وشغل منصب رئيس وفد المملكة في الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين في الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية الذي عُقد بالدوحة عام 2009م ، ورئيساً لوفد المملكة العربية السعودية في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية التي عقدت في عاصمة غينيا الاستوائية عام 2016م، ورئيساً لوفد المملكة العربية السعودية في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عام 2016م، ونائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لـ "الأونروا" في الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذكرى الستين لإنشاء "الأونروا" عام 2009م.

وفي 28 / 2 / 2011م، صدر الأمر السامي الكريم بتعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى عمله مندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية مع ترقيته للمرتبة الممتازة، وهو بذلك أول دبلوماسي سعودي يجمع بين منصب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومنصب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية.

وتمّ اختيار "قطان" عميداً للسلك الدبلوماسي العربي عام 2013م، وهو متزوج، وله أربعة أبناء "داليا، وبندر، وفيصل، وهيفاء".

وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمس، أمراً ملكياً بتعيين السفير أحمد قطان؛ وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية، بمرتبة وزير في وزارة الخارجية.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
02:07 PM

"سبق" تستعرض محطات في حياة الوزير "القطان" وسيرته الذاتية

اُختير عميداً للدبلوماسيين العرب قبل 5 أعوام وتوّج مسيرته أمر ملكي

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حامد العلي - الرياض
9
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أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمس، أمراً ملكياً بتعيين السفير أحمد قطان؛ وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية؛ حيث تستعرض "سبق"، في السطور التالية، محطات في حياة "القطان"؛ وسيرته الذاتية.

تفصيلاً؛ وُلد السفير أحمد عبدالعزيز قطان في مكة المكرّمة يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر صفر 1373 هـ، الموافق للعشرين من أكتوبر عام 1953 م ، وتخرج في جامعة القاهرة عام 1978 م، تخصُّص اقتصاد وإدارة أعمال؛ حيث التحق بوزارة الخارجية عام 1978م، وعمل في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن عام 1982م، وعاد للديوان العام في 1983م.

وعمل "قطان"؛ في سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن من عام 1984 م إلى عام 2005م، وأصبح نائباً للأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن من عام 2002 م حتى عام 2005 م

وشارك منذ عام 1984 م حتى عام 2005 م في جميع دورات الأمم المتحدة في نيويورك، وتولى منصب مراقب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة الدول الأمريكية من عام 1996 م حتى عام 2005 م.

وفي 28 فبراير عام 2005 م عُيّن مندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية حتى تاريخه، كما شارك في القمم العربية كافة منذ عام 2005 م "الجزائر 2005م ـ الخرطوم 2006م ـ الرياض 2007م ـ دمشق 2008م ـ الدوحة 2009م ـ سرت 2010م ـ بغداد 2012م ـ الدوحة 2013م ـ الكويت 2014م ـ شرم الشيخ 2015م ـ موريتانيا 2016م".

وشارك "قطان"؛ في القمم الاقتصادية كافة، عام 2009 م بالكويت، وعام 2011 م بشرم الشيخ، وعام 2013م بالرياض، وفي القمة الاستثنائية بسرت عام 2010 م، إضافة إلى مشاركته في القمة العربية - الأمريكية اللاتينية التي عُقدت في الدوحة عام 2009م، والتي عُقدت في الرياض عام 2015م، وشارك في القمم العربية الإفريقية التالية (سرت 2010م ـ الكويت 2013م ـ مالابو 2016م).

عُيّن رئيساً لوفد المملكة العربية السعودية في القمة العربية التي عُقدت في دمشق عام 2008 م، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ يرحمه الله ـ، ورئيساً لوفد المملكة العربية السعودية في القمة العربية التي عُقدت في بغداد عام 2012 م، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ يرحمه الله ـ، ورئيساً لوفد المملكة العربية السعودية في القمة العربية - الإفريقية الرابعة التي عقدت في عاصمة غينيا الاستوائية عام 2016م، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ.

يعد "قطان" أول سفير سعودي يرأس قمتين عربيتين "دمشق ـ بغداد" نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ يرحمه الله ـ وقمة عربية - إفريقية في مالابو نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ.

وشغل منصب رئيس وفد المملكة في الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين في الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية الذي عُقد بالدوحة عام 2009م ، ورئيساً لوفد المملكة العربية السعودية في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية التي عقدت في عاصمة غينيا الاستوائية عام 2016م، ورئيساً لوفد المملكة العربية السعودية في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عام 2016م، ونائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لـ "الأونروا" في الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذكرى الستين لإنشاء "الأونروا" عام 2009م.

وفي 28 / 2 / 2011م، صدر الأمر السامي الكريم بتعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى عمله مندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية مع ترقيته للمرتبة الممتازة، وهو بذلك أول دبلوماسي سعودي يجمع بين منصب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومنصب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية.

وتمّ اختيار "قطان" عميداً للسلك الدبلوماسي العربي عام 2013م، وهو متزوج، وله أربعة أبناء "داليا، وبندر، وفيصل، وهيفاء".

وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمس، أمراً ملكياً بتعيين السفير أحمد قطان؛ وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية، بمرتبة وزير في وزارة الخارجية.

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