"ثانوية عكاظ" بالطائف تحقق المركز الأول بجائزة التميز لـ"ساعة النشاط"

"اللهيبي": النشاط الطلابي ركيزة أساسية ومحور مهم في الميدان التعليمي

حققت مدرسة عكاظ الثانوية بتعليم الطائف المركز الأول بجائزة التميز لساعة النشاط غير الصفي على مستوى إدارة التعليم في فئة المشاريع المتميزة، وذلك من خلال مشروعها (نشاطنا يجدد طاقاتنا)، الذي قدمه المعلم ماجد الحائلي.

وقد تسلم عمر الثمالي قائد المدرسة، بحضور رائد النشاط بالمدرسة تركي العصيمي، التكريم بمناسبة فوز المدرسة بالمركز الأول من المدير العام لتعليم الطائف طلال بن مبارك اللهيبي الذي رعى الحفل الختامي لجائزة التميز لساعة النشاط الطلابي للبنين اليوم الثلاثاء، بحضور مساعديه وعدد من مديري الإدارات والمكاتب وقادة المدارس ورواد النشاط الطلابي والطلاب المكرمين.

فيما أبدى "اللهيبي" سعادته بتلك المنجزات التي قدمتها إدارة النشاط الطلابي في مختلف المجالات، مبينًا أن ما شاهده من مشاريع للمدارس وأعمال للطلاب تنم عن قادة مدارس صقلت مواهبهم، وخططت لهم منذ بداية العام الدراسي حتى هذا الحفل المميز الذي يثمن جهود قادة المدارس.

وقال"اللهيبي": إن النشاط الطلابي ركيزة أساسية، ومحور مهم في الميدان التعليمي، وأحد مكونات العمل التربوي لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة 2030. وهذا ديدن وزارة التعليم الذي نعمل عليه الآن بتأسيس برامج بعيدة المدى من خلال الرؤية المستقبلية للوطن.

وأضاف: إن هذه البرامج تحقق ما تصبو إليه قيادة البلد الكريم من خلال تربية النشء، وزرع القيم، وغرس المبادئ من خلال اعتزاز أبنائنا بدينهم وانتمائهم لوطنهم.. مقدمًا شكره لمدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي، وجميع مشرفي إدارة النشاط الطلابي، ولقادة المدارس ورواد النشاط.. ومباركًا للطلاب إنجازاتهم. كما قدم شكره للمساعدين وللإدارات وللمكاتب على دعمهم اللامحدود لبرامج النشاط.

من جانب آخر، قال مدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي: مضى عام من الإبداع والتميز في ساعة النشاط الطلابي، وها نحن نكرم اليوم 65 طالبًا متميزًا في جميع برامج ومشاريع النشاط الطلابي وساعة النشاط؛ وهو ما انعكس على سلوكهم، وبناء شخصيتهم، وساعدهم على تنمية هواياتهم، وتوسيع آفاقهم العلمية والفكرية، وتأهيلهم لمواجهة الحياة بمختلف ألوانها.

كما شاهد الجميع عرضًا مرئيًّا، يحتوي على تدشين ومراحل وأهداف ساعة النشاط الطلابي.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب وقادة المدارس ورواد النشاط الطلابي على تميزهم في برامج ساعة النشاط الطلابي، كما تم تكريم الإدارات والمكاتب الداعمة ولجان التحكيم واللجان العاملة.



