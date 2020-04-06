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"عبلاء بيشة" خارج نقطة الفرز الصحي.. "والقحطاني": تم إغلاق المنفذ وتوجد نقاط أخرى

تعمل بمداخل المحافظة للتأكد من خلو القادمين لها من أعراض الإصابة بفيروس كورونا

عبَّر عدد من أهالي مركز العبلاء التابع لمحافظة بيشة عن استغرابهم من أن يكون مركزهم خارج نقطة الفرز الصحي التي وُضعت مؤخرًا للتأكد من خلو القادمين إلى محافظة بيشة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتفصيلاً، قال المواطن سعيد الأكلبي من أهالي مركز العبلاء إنه وجميع أهالي مركز العبلاء يستغربون من أن يكون مركزهم خارج نقطة الفرز الصحي؛ إذ من المفترض أن تكون نقطة الفرز الصحي التي على مفترق تبالة بعد مركز العبلاء وجرد، والآن مركز العبلاء خارج نقطة الفرز الصحي، وهناك طريق رابط بينها وبين طرق أخرى بعدها، وهي سالكة؛ لكي تكون العبلاء داخل النطاق الصحي لمحافظة بيشة.

وأضاف "الأكلبي" بأنهم تواصلوا مع بعض الجهات المعنية لتوضيح الأمر لهم، لكن دون جدوى؛ إذ يربط العبلاء طرقًا سالكة إلى مناطق عدة، وبها عمالة وافدة؛ ولا بد من نقطة فرز صحي.. داعيًا الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وجعل نقطة فرز بين مركز العبلاء وجرد.

ومن جهته، ذكر المتحدث الرسمي لصحة بيشة حزام محمد القحطاني أنه فيما يخص نقطة الفرز لمركز العبلاء نفيدكم بأنه تم إغلاق المنفذ من قِبل الشرطة، وتوجد نقطة فرز بين العبلاء وتبالة، ونقاط الفرز جميعها تتابَع من قِبل غرفة إدارة الأزمة بعسير، بإشراف أمير المنطقة.

وباشرت نقاط الفرز للفحص البصري التابعة للشؤون الصحية ببيشة جميع مداخل المحافظة؛ وذلك للتأكد من خلو القادمين إلى محافظة بيشة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

بيشة مركز العبلاء الفرز الصحي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عبلاء بيشة" خارج نقطة الفرز الصحي.. "والقحطاني": تم إغلاق المنفذ وتوجد نقاط أخرى
سبق

عبَّر عدد من أهالي مركز العبلاء التابع لمحافظة بيشة عن استغرابهم من أن يكون مركزهم خارج نقطة الفرز الصحي التي وُضعت مؤخرًا للتأكد من خلو القادمين إلى محافظة بيشة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتفصيلاً، قال المواطن سعيد الأكلبي من أهالي مركز العبلاء إنه وجميع أهالي مركز العبلاء يستغربون من أن يكون مركزهم خارج نقطة الفرز الصحي؛ إذ من المفترض أن تكون نقطة الفرز الصحي التي على مفترق تبالة بعد مركز العبلاء وجرد، والآن مركز العبلاء خارج نقطة الفرز الصحي، وهناك طريق رابط بينها وبين طرق أخرى بعدها، وهي سالكة؛ لكي تكون العبلاء داخل النطاق الصحي لمحافظة بيشة.

وأضاف "الأكلبي" بأنهم تواصلوا مع بعض الجهات المعنية لتوضيح الأمر لهم، لكن دون جدوى؛ إذ يربط العبلاء طرقًا سالكة إلى مناطق عدة، وبها عمالة وافدة؛ ولا بد من نقطة فرز صحي.. داعيًا الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وجعل نقطة فرز بين مركز العبلاء وجرد.

ومن جهته، ذكر المتحدث الرسمي لصحة بيشة حزام محمد القحطاني أنه فيما يخص نقطة الفرز لمركز العبلاء نفيدكم بأنه تم إغلاق المنفذ من قِبل الشرطة، وتوجد نقطة فرز بين العبلاء وتبالة، ونقاط الفرز جميعها تتابَع من قِبل غرفة إدارة الأزمة بعسير، بإشراف أمير المنطقة.

وباشرت نقاط الفرز للفحص البصري التابعة للشؤون الصحية ببيشة جميع مداخل المحافظة؛ وذلك للتأكد من خلو القادمين إلى محافظة بيشة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
12:01 AM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:03 AM

"عبلاء بيشة" خارج نقطة الفرز الصحي.. "والقحطاني": تم إغلاق المنفذ وتوجد نقاط أخرى

تعمل بمداخل المحافظة للتأكد من خلو القادمين لها من أعراض الإصابة بفيروس كورونا

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
0
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عبَّر عدد من أهالي مركز العبلاء التابع لمحافظة بيشة عن استغرابهم من أن يكون مركزهم خارج نقطة الفرز الصحي التي وُضعت مؤخرًا للتأكد من خلو القادمين إلى محافظة بيشة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتفصيلاً، قال المواطن سعيد الأكلبي من أهالي مركز العبلاء إنه وجميع أهالي مركز العبلاء يستغربون من أن يكون مركزهم خارج نقطة الفرز الصحي؛ إذ من المفترض أن تكون نقطة الفرز الصحي التي على مفترق تبالة بعد مركز العبلاء وجرد، والآن مركز العبلاء خارج نقطة الفرز الصحي، وهناك طريق رابط بينها وبين طرق أخرى بعدها، وهي سالكة؛ لكي تكون العبلاء داخل النطاق الصحي لمحافظة بيشة.

وأضاف "الأكلبي" بأنهم تواصلوا مع بعض الجهات المعنية لتوضيح الأمر لهم، لكن دون جدوى؛ إذ يربط العبلاء طرقًا سالكة إلى مناطق عدة، وبها عمالة وافدة؛ ولا بد من نقطة فرز صحي.. داعيًا الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وجعل نقطة فرز بين مركز العبلاء وجرد.

ومن جهته، ذكر المتحدث الرسمي لصحة بيشة حزام محمد القحطاني أنه فيما يخص نقطة الفرز لمركز العبلاء نفيدكم بأنه تم إغلاق المنفذ من قِبل الشرطة، وتوجد نقطة فرز بين العبلاء وتبالة، ونقاط الفرز جميعها تتابَع من قِبل غرفة إدارة الأزمة بعسير، بإشراف أمير المنطقة.

وباشرت نقاط الفرز للفحص البصري التابعة للشؤون الصحية ببيشة جميع مداخل المحافظة؛ وذلك للتأكد من خلو القادمين إلى محافظة بيشة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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