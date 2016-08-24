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الكويت.. طاردها بالسيارة وأطلق عليها وابلًا من الرصاص أرداها قتيلة

أحد أقربائها ودوافع القتل غير معلومة وجار البحث عنه بعد فراره

قُتلت امرأة كويتية من قِبَل قريب لها، أثناء خروجها بصحبة ابنتها على طريق إسطبلات الوفرة في الكويت.

ووفقًا لصحيفة "الرأي" الكويتية؛ فإن المواطنة كانت بصحبة ابنتها، وتمت مطاردتها من قِبَل أحد أقاربها بالسيارة، ووجّه إليهما سلاحًا ناريًّا، وأطلق النار فأصاب الأم بثلاث طلقات، ثم فر هاربًا.

وأبلغت الابنة عمليات الداخلية والإسعاف، وتم نقل "والدتها" إلى المستشفى؛ إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها البليغة.

ولا تزال الأجهزة الأمنية تبحث عن الجاني الذي تَمكّن من الفرار بعد ارتكاب الجريمة البشعة.

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الكويت.. طاردها بالسيارة وأطلق عليها وابلًا من الرصاص أرداها قتيلة
سبق

قُتلت امرأة كويتية من قِبَل قريب لها، أثناء خروجها بصحبة ابنتها على طريق إسطبلات الوفرة في الكويت.

ووفقًا لصحيفة "الرأي" الكويتية؛ فإن المواطنة كانت بصحبة ابنتها، وتمت مطاردتها من قِبَل أحد أقاربها بالسيارة، ووجّه إليهما سلاحًا ناريًّا، وأطلق النار فأصاب الأم بثلاث طلقات، ثم فر هاربًا.

وأبلغت الابنة عمليات الداخلية والإسعاف، وتم نقل "والدتها" إلى المستشفى؛ إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها البليغة.

ولا تزال الأجهزة الأمنية تبحث عن الجاني الذي تَمكّن من الفرار بعد ارتكاب الجريمة البشعة.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
10:16 AM

الكويت.. طاردها بالسيارة وأطلق عليها وابلًا من الرصاص أرداها قتيلة

أحد أقربائها ودوافع القتل غير معلومة وجار البحث عنه بعد فراره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتلت امرأة كويتية من قِبَل قريب لها، أثناء خروجها بصحبة ابنتها على طريق إسطبلات الوفرة في الكويت.

ووفقًا لصحيفة "الرأي" الكويتية؛ فإن المواطنة كانت بصحبة ابنتها، وتمت مطاردتها من قِبَل أحد أقاربها بالسيارة، ووجّه إليهما سلاحًا ناريًّا، وأطلق النار فأصاب الأم بثلاث طلقات، ثم فر هاربًا.

وأبلغت الابنة عمليات الداخلية والإسعاف، وتم نقل "والدتها" إلى المستشفى؛ إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها البليغة.

ولا تزال الأجهزة الأمنية تبحث عن الجاني الذي تَمكّن من الفرار بعد ارتكاب الجريمة البشعة.

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