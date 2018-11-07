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مدير "مدني القصيم": أبناء المنطقة ينتظرون الملك للتعبير عن الولاء والحب للقيادة

قال إن الزيارة تؤكد الاهتمام بتفقد المشاريع العملاقة المنفذة لصالح المواطن

أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الصالح، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمنطقة القصيم تأتي في إطار اهتمامه - حفظه الله - في أبنائه المواطنين وتفقد احتياجاتهم والوقوف بنفسه على المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها بالمنطقة لخدمة الوطن والمواطن.

وأشار "الصالح" في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء السعودية إلى أن هذه الزيارة الكريمة هي امتداد لما تعود عليه أبناء الوطن من زيارات مباركة يقوم بها قادة هذه البلاد للمنطقة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله -.

وقال " إن أبناء منطقة القصيم يتطلعون لهذه الزيارة الميمونة للتعبير عن ما يكنونه من ولاء وحب لهذه القيادة الرشيدة التي أحبتهم فبادلوها الحب بالحب، والاهتمام بالوفاء.

وعبر اللواء الصالح عن سعادته ومنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة بلقاء خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أنها فرصة ثمينة لتجديد الولاء والحب له، ولسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - داعياً الله سبحانه وتعالى أن يدوم عز هذا الوطن تحت راية التوحيد بتكاتف أبنائه ووقوفهم صفاً واحداً مع قيادتهم الغالية.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "مدني القصيم": أبناء المنطقة ينتظرون الملك للتعبير عن الولاء والحب للقيادة
سبق

أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الصالح، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمنطقة القصيم تأتي في إطار اهتمامه - حفظه الله - في أبنائه المواطنين وتفقد احتياجاتهم والوقوف بنفسه على المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها بالمنطقة لخدمة الوطن والمواطن.

وأشار "الصالح" في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء السعودية إلى أن هذه الزيارة الكريمة هي امتداد لما تعود عليه أبناء الوطن من زيارات مباركة يقوم بها قادة هذه البلاد للمنطقة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله -.

وقال " إن أبناء منطقة القصيم يتطلعون لهذه الزيارة الميمونة للتعبير عن ما يكنونه من ولاء وحب لهذه القيادة الرشيدة التي أحبتهم فبادلوها الحب بالحب، والاهتمام بالوفاء.

وعبر اللواء الصالح عن سعادته ومنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة بلقاء خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أنها فرصة ثمينة لتجديد الولاء والحب له، ولسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - داعياً الله سبحانه وتعالى أن يدوم عز هذا الوطن تحت راية التوحيد بتكاتف أبنائه ووقوفهم صفاً واحداً مع قيادتهم الغالية.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
01:30 AM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:18 PM

مدير "مدني القصيم": أبناء المنطقة ينتظرون الملك للتعبير عن الولاء والحب للقيادة

قال إن الزيارة تؤكد الاهتمام بتفقد المشاريع العملاقة المنفذة لصالح المواطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الصالح، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمنطقة القصيم تأتي في إطار اهتمامه - حفظه الله - في أبنائه المواطنين وتفقد احتياجاتهم والوقوف بنفسه على المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها بالمنطقة لخدمة الوطن والمواطن.

وأشار "الصالح" في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء السعودية إلى أن هذه الزيارة الكريمة هي امتداد لما تعود عليه أبناء الوطن من زيارات مباركة يقوم بها قادة هذه البلاد للمنطقة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله -.

وقال " إن أبناء منطقة القصيم يتطلعون لهذه الزيارة الميمونة للتعبير عن ما يكنونه من ولاء وحب لهذه القيادة الرشيدة التي أحبتهم فبادلوها الحب بالحب، والاهتمام بالوفاء.

وعبر اللواء الصالح عن سعادته ومنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة بلقاء خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أنها فرصة ثمينة لتجديد الولاء والحب له، ولسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - داعياً الله سبحانه وتعالى أن يدوم عز هذا الوطن تحت راية التوحيد بتكاتف أبنائه ووقوفهم صفاً واحداً مع قيادتهم الغالية.

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