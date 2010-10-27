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في جميع فروعها بالمملكة.. "الماجد للعود" تطلق تخفيضات الـ50%

على كل الأصناف.. تعزيزًا للعلاقة الوطيدة بين الشركة وعملائها

أطلقت شركة الماجد للعود، اليوم، تخفيضات 50% في جميع فروع المملكة ودولة الكويت وعبر الموقع الإلكتروني التالي https://www.almajed4oud.com/ على كل الأصناف والمنتجات؛ وذلك تعزيزًا للعلاقة الوطيدة بين شركة الماجد للعود وعملائها.

وأوضحت شركة الماجد للعود، أنها أطلقت في الفترة الأخيرة عددًا من المنتجات الجديدة التي تتألق في روائحها الجميلة وجودتها المميزة والتي تليق بصناعتها، وهي: (عطر نجلاند، عطر رسمي أكوا، عطر جوك، عطر بودري).

كما كشفت عن افتتاح فروع جديدة على مستوى المملكة؛ وذلك لتلبية رغبات العملاء وتعزيز العلاقة بشكل أكبر.

شركة الماجد للعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في جميع فروعها بالمملكة.. "الماجد للعود" تطلق تخفيضات الـ50%
سبق

أطلقت شركة الماجد للعود، اليوم، تخفيضات 50% في جميع فروع المملكة ودولة الكويت وعبر الموقع الإلكتروني التالي https://www.almajed4oud.com/ على كل الأصناف والمنتجات؛ وذلك تعزيزًا للعلاقة الوطيدة بين شركة الماجد للعود وعملائها.

وأوضحت شركة الماجد للعود، أنها أطلقت في الفترة الأخيرة عددًا من المنتجات الجديدة التي تتألق في روائحها الجميلة وجودتها المميزة والتي تليق بصناعتها، وهي: (عطر نجلاند، عطر رسمي أكوا، عطر جوك، عطر بودري).

كما كشفت عن افتتاح فروع جديدة على مستوى المملكة؛ وذلك لتلبية رغبات العملاء وتعزيز العلاقة بشكل أكبر.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
12:30 PM

في جميع فروعها بالمملكة.. "الماجد للعود" تطلق تخفيضات الـ50%

على كل الأصناف.. تعزيزًا للعلاقة الوطيدة بين الشركة وعملائها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,172

أطلقت شركة الماجد للعود، اليوم، تخفيضات 50% في جميع فروع المملكة ودولة الكويت وعبر الموقع الإلكتروني التالي https://www.almajed4oud.com/ على كل الأصناف والمنتجات؛ وذلك تعزيزًا للعلاقة الوطيدة بين شركة الماجد للعود وعملائها.

وأوضحت شركة الماجد للعود، أنها أطلقت في الفترة الأخيرة عددًا من المنتجات الجديدة التي تتألق في روائحها الجميلة وجودتها المميزة والتي تليق بصناعتها، وهي: (عطر نجلاند، عطر رسمي أكوا، عطر جوك، عطر بودري).

كما كشفت عن افتتاح فروع جديدة على مستوى المملكة؛ وذلك لتلبية رغبات العملاء وتعزيز العلاقة بشكل أكبر.

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