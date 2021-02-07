النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة عسير تضبط ٧٩٣ مخالفة للإجراءات الاحترازية وتُغلق ١٨٦ منشأةً

خلال 3067 جولة نُفذت في 4 أيام ورُفعت العقوبات مباشرةً عبر تطبيق ميدان

أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها ١٨٦ منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية الصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الجولات الرقابية التي نفذت على مدار 4 أيام ، بلغت ٣٠٦٧ جولةً نتج عنها رصد ٧٩٣ مخالفةً وإغلاق ١٨٦ منشأةً مخالفة ، حيث رُفعت العقوبات المرصودة مباشرةً عبر تطبيق ميدان.
وأكد الحميدي تطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين ومنها عقوبة الإغلاق، لافتًا النظر إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة عسير تضبط ٧٩٣ مخالفة للإجراءات الاحترازية وتُغلق ١٨٦ منشأةً
سبق

أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها ١٨٦ منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية الصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الجولات الرقابية التي نفذت على مدار 4 أيام ، بلغت ٣٠٦٧ جولةً نتج عنها رصد ٧٩٣ مخالفةً وإغلاق ١٨٦ منشأةً مخالفة ، حيث رُفعت العقوبات المرصودة مباشرةً عبر تطبيق ميدان.
وأكد الحميدي تطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين ومنها عقوبة الإغلاق، لافتًا النظر إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
09:41 PM

أمانة عسير تضبط ٧٩٣ مخالفة للإجراءات الاحترازية وتُغلق ١٨٦ منشأةً

خلال 3067 جولة نُفذت في 4 أيام ورُفعت العقوبات مباشرةً عبر تطبيق ميدان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
0
313

أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها ١٨٦ منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية الصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الجولات الرقابية التي نفذت على مدار 4 أيام ، بلغت ٣٠٦٧ جولةً نتج عنها رصد ٧٩٣ مخالفةً وإغلاق ١٨٦ منشأةً مخالفة ، حيث رُفعت العقوبات المرصودة مباشرةً عبر تطبيق ميدان.
وأكد الحميدي تطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين ومنها عقوبة الإغلاق، لافتًا النظر إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,912
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,378
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,507
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,293

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة