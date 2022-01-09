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"التجارة": 18 مترشحًا يتنافسون على 9 مقاعد في انتخابات غرفة الشرقية

تستمر حتى 9 من مساء الأربعاء المقبل مع الالتزام بالتنافس العادل

انطلقت اليوم الأحد، عملية التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية للدورة 19 (1443_1447هـ)، التي تستمر حتى التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، تحت إشراف وزارة التجارة وفقًا لنظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

ويتنافس في انتخابات غرفة الشرقية 18 مترشحًا للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعدًا.

وعقدت التجارة ممثلة في لجنتي الإشراف والاعتراضات اجتماعًا بالمترشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المترشحين تجنبها.

وتؤكد الوزارة على أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.

يشار إلى أن نظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية تنص على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخابات والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.
وتضمن النظام الجديد للغرف التجارية عددًا من المزايا من أهمها وضع معايير لتقويم أداء الغرف التجارية، ونشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتشكيل كيانات مؤسسية بمعايير عالمية، ومتابعة وتطوير أداء الكيانات التجارية.

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"التجارة": 18 مترشحًا يتنافسون على 9 مقاعد في انتخابات غرفة الشرقية
سبق

انطلقت اليوم الأحد، عملية التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية للدورة 19 (1443_1447هـ)، التي تستمر حتى التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، تحت إشراف وزارة التجارة وفقًا لنظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

ويتنافس في انتخابات غرفة الشرقية 18 مترشحًا للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعدًا.

وعقدت التجارة ممثلة في لجنتي الإشراف والاعتراضات اجتماعًا بالمترشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المترشحين تجنبها.

وتؤكد الوزارة على أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.

يشار إلى أن نظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية تنص على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخابات والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.
وتضمن النظام الجديد للغرف التجارية عددًا من المزايا من أهمها وضع معايير لتقويم أداء الغرف التجارية، ونشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتشكيل كيانات مؤسسية بمعايير عالمية، ومتابعة وتطوير أداء الكيانات التجارية.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
02:51 PM

"التجارة": 18 مترشحًا يتنافسون على 9 مقاعد في انتخابات غرفة الشرقية

تستمر حتى 9 من مساء الأربعاء المقبل مع الالتزام بالتنافس العادل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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انطلقت اليوم الأحد، عملية التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية للدورة 19 (1443_1447هـ)، التي تستمر حتى التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، تحت إشراف وزارة التجارة وفقًا لنظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

ويتنافس في انتخابات غرفة الشرقية 18 مترشحًا للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعدًا.

وعقدت التجارة ممثلة في لجنتي الإشراف والاعتراضات اجتماعًا بالمترشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المترشحين تجنبها.

وتؤكد الوزارة على أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.

يشار إلى أن نظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية تنص على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخابات والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.
وتضمن النظام الجديد للغرف التجارية عددًا من المزايا من أهمها وضع معايير لتقويم أداء الغرف التجارية، ونشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتشكيل كيانات مؤسسية بمعايير عالمية، ومتابعة وتطوير أداء الكيانات التجارية.

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