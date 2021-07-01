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"الدواء الأوروبية": إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين أثبت نجاحه ضد "دلتا"

اللقاحات الـ4 المعتمدة تكافح "المتحور الهندي"

أعلن مسؤول في وكالة الدواء الأوروبية، اليوم (الخميس) أن اللقاحات الأربعة المعتمدة من الاتحاد الأوروبي المضادة لـ"كوفيد 19"، أثبتت فعاليتها ضد متحور "دلتا" الذي ظهر لأول مرة في الهند.

وقال رئيس إستراتيجية اللقاحات والتهديدات الصحية البيولوجية ماركو كافاليري: "إن اللقاحات الأربعة المصرح بها في الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع السلالات، بما في ذلك متغير دلتا".

وأضاف: "إن بيانات جمعت من إسبانيا وألمانيا، أظهرت أن إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين عملية ناجحة، ولكن لا يمكن تقديم توصية باعتماد تلك الإستراتيجية إلى الآن".

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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"الدواء الأوروبية": إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين أثبت نجاحه ضد "دلتا"
سبق

أعلن مسؤول في وكالة الدواء الأوروبية، اليوم (الخميس) أن اللقاحات الأربعة المعتمدة من الاتحاد الأوروبي المضادة لـ"كوفيد 19"، أثبتت فعاليتها ضد متحور "دلتا" الذي ظهر لأول مرة في الهند.

وقال رئيس إستراتيجية اللقاحات والتهديدات الصحية البيولوجية ماركو كافاليري: "إن اللقاحات الأربعة المصرح بها في الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع السلالات، بما في ذلك متغير دلتا".

وأضاف: "إن بيانات جمعت من إسبانيا وألمانيا، أظهرت أن إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين عملية ناجحة، ولكن لا يمكن تقديم توصية باعتماد تلك الإستراتيجية إلى الآن".

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
08:51 PM

"الدواء الأوروبية": إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين أثبت نجاحه ضد "دلتا"

اللقاحات الـ4 المعتمدة تكافح "المتحور الهندي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مسؤول في وكالة الدواء الأوروبية، اليوم (الخميس) أن اللقاحات الأربعة المعتمدة من الاتحاد الأوروبي المضادة لـ"كوفيد 19"، أثبتت فعاليتها ضد متحور "دلتا" الذي ظهر لأول مرة في الهند.

وقال رئيس إستراتيجية اللقاحات والتهديدات الصحية البيولوجية ماركو كافاليري: "إن اللقاحات الأربعة المصرح بها في الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع السلالات، بما في ذلك متغير دلتا".

وأضاف: "إن بيانات جمعت من إسبانيا وألمانيا، أظهرت أن إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين عملية ناجحة، ولكن لا يمكن تقديم توصية باعتماد تلك الإستراتيجية إلى الآن".

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