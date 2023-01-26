"هيئة الفضاء" تعقد لقاء SPACE TALK حول "مراقبة الأرض من الفضاء"

تستهدف تبادل التجارب والأفكار ونشر الإلهام وتعزيز المحتوى بعلومه وتقنياته

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء خامس لقاءات البرنامج الحواري حديث الفضاء "SPACE TALK"، الذي يعقد غدًا، ويستضيف الباحث في فيزياء الفضاء والغلاف الجوي نايف السالم للحديث حول "مراقبة الأرض من الفضاء"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمبادرة thinktech.

وتستهدف الهيئة من خلال لقاءات حديث الفضاء تبادل التجارب والأفكار، ونشر الإلهام، وتعزيز المحتوى بعلوم الفضاء وتقنياته.. كما تهتم برفع الوعي المجتمعي بأهمية علوم وتقنيات الفضاء، ونقل الخبرات والتجارب الموثوقة عبر لقاءات مع المؤثرين في المجال والمهتمين بأبرز اكتشافاته وأحداثها؛ إذ تتجه السعودية إلى تعزيز ريادتها في علوم الفضاء، وتقديم كل ما يسهم في دعم القدرات الوطنية في تطوير التقنيات الفضائية.

وتسعى الهيئة السعودية للفضاء ضمن مستهدفاتها الفضائية في السعودية للعمل على تنمية رأس المال البشري عبر إلهام الجيل القادم من العلماء والمهندسين السعوديين، وبناء شبكة وطنية من خبراء الفضاء، إضافة إلى تحفيز التنمية الاقتصادية والابتكار عبر زيادة نسبة التوطين في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الفضاء، وإيجاد فرص اقتصادية واجتماعية وعلمية جديدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الفضاء في السعودية.