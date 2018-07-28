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توزيع 220 جهاز تعقيم يعمل بنظام مستشعر للحركة بالمسجد النبوي

ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي "كورونا "

وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، 220 جهاز تعقيم يدوي يعمل بنظام مستشعر للحركة، في عددٍ من ساحات وأروقة المسجد النبوي ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وتفصيلاً، شملت الأماكن التي جرى فيها توزيع أجهزة التعقيم: الحرم القديم، ومداخل التوسعات، وأقسام النساء، ونوافير الشرب، وأماكن الوضوء الجانبية في الساحات.

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توزيع 220 جهاز تعقيم يعمل بنظام مستشعر للحركة بالمسجد النبوي
سبق

وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، 220 جهاز تعقيم يدوي يعمل بنظام مستشعر للحركة، في عددٍ من ساحات وأروقة المسجد النبوي ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وتفصيلاً، شملت الأماكن التي جرى فيها توزيع أجهزة التعقيم: الحرم القديم، ومداخل التوسعات، وأقسام النساء، ونوافير الشرب، وأماكن الوضوء الجانبية في الساحات.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
12:33 AM

توزيع 220 جهاز تعقيم يعمل بنظام مستشعر للحركة بالمسجد النبوي

ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي "كورونا "

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، 220 جهاز تعقيم يدوي يعمل بنظام مستشعر للحركة، في عددٍ من ساحات وأروقة المسجد النبوي ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وتفصيلاً، شملت الأماكن التي جرى فيها توزيع أجهزة التعقيم: الحرم القديم، ومداخل التوسعات، وأقسام النساء، ونوافير الشرب، وأماكن الوضوء الجانبية في الساحات.

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