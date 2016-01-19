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"الشهري" يقترح تحويل الجزر الوسطية لخطوط ساخنة لحالات الإنقاذ والطوارئ

أكد أن دقائق ثمينة تفصل بين الحياة والموت.. تضيع أثناء إنقاذ المرضى والمصابين

اقترح خبير الأمن والسلامة أحمد الشهري تحويل الجزر الوسطية بين الطرق والشوارع الرئيسية إلى خطوط ساخنة لحالات الطوارئ لتسهيل سرعة انتقال آليات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء بكل مجالاتها في الطرق والشوارع التي تتسم بالحركة المرورية العالية والتي تكون عائقًا ميدانيًا أمام جهود العاملين في جهات الإنقاذ المختلفة.

وأوضح "الشهري"، عبر "سبق"، أن أوقاتًا ثمينة وحرجة وعصيبة تستنزفها تلك الازدحامات، لتحرم أنفسًا معلقةً بين الحياة والموت لحظة الإنقاذ والإسعاف.

وقال: تحويل تلك الجزر الوسطية لا يتطلب سوى إعادة تأهيلها لتكون شريانًا ينبض بالحياة قد نحتاجه جميعًا، ويكون سببًا في رفع المعاناة الدائمة عن جهود الإنقاذ، وبث الأمل في نفوس المرضى والمصابين والمنكوبين.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن تضافر كل الجهات ذات العلاقة بذلك المقترح وتجسيده على أرض الواقع سيحقق نقلة نوعية في منظومة الإنقاذ والإسعاف على المستوى المحلي، ويكون نموذجًا يُحتذى به عالميًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشهري" يقترح تحويل الجزر الوسطية لخطوط ساخنة لحالات الإنقاذ والطوارئ
سبق

اقترح خبير الأمن والسلامة أحمد الشهري تحويل الجزر الوسطية بين الطرق والشوارع الرئيسية إلى خطوط ساخنة لحالات الطوارئ لتسهيل سرعة انتقال آليات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء بكل مجالاتها في الطرق والشوارع التي تتسم بالحركة المرورية العالية والتي تكون عائقًا ميدانيًا أمام جهود العاملين في جهات الإنقاذ المختلفة.

وأوضح "الشهري"، عبر "سبق"، أن أوقاتًا ثمينة وحرجة وعصيبة تستنزفها تلك الازدحامات، لتحرم أنفسًا معلقةً بين الحياة والموت لحظة الإنقاذ والإسعاف.

وقال: تحويل تلك الجزر الوسطية لا يتطلب سوى إعادة تأهيلها لتكون شريانًا ينبض بالحياة قد نحتاجه جميعًا، ويكون سببًا في رفع المعاناة الدائمة عن جهود الإنقاذ، وبث الأمل في نفوس المرضى والمصابين والمنكوبين.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن تضافر كل الجهات ذات العلاقة بذلك المقترح وتجسيده على أرض الواقع سيحقق نقلة نوعية في منظومة الإنقاذ والإسعاف على المستوى المحلي، ويكون نموذجًا يُحتذى به عالميًا.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
02:56 PM

"الشهري" يقترح تحويل الجزر الوسطية لخطوط ساخنة لحالات الإنقاذ والطوارئ

أكد أن دقائق ثمينة تفصل بين الحياة والموت.. تضيع أثناء إنقاذ المرضى والمصابين

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
5
2,767

اقترح خبير الأمن والسلامة أحمد الشهري تحويل الجزر الوسطية بين الطرق والشوارع الرئيسية إلى خطوط ساخنة لحالات الطوارئ لتسهيل سرعة انتقال آليات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء بكل مجالاتها في الطرق والشوارع التي تتسم بالحركة المرورية العالية والتي تكون عائقًا ميدانيًا أمام جهود العاملين في جهات الإنقاذ المختلفة.

وأوضح "الشهري"، عبر "سبق"، أن أوقاتًا ثمينة وحرجة وعصيبة تستنزفها تلك الازدحامات، لتحرم أنفسًا معلقةً بين الحياة والموت لحظة الإنقاذ والإسعاف.

وقال: تحويل تلك الجزر الوسطية لا يتطلب سوى إعادة تأهيلها لتكون شريانًا ينبض بالحياة قد نحتاجه جميعًا، ويكون سببًا في رفع المعاناة الدائمة عن جهود الإنقاذ، وبث الأمل في نفوس المرضى والمصابين والمنكوبين.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن تضافر كل الجهات ذات العلاقة بذلك المقترح وتجسيده على أرض الواقع سيحقق نقلة نوعية في منظومة الإنقاذ والإسعاف على المستوى المحلي، ويكون نموذجًا يُحتذى به عالميًا.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
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