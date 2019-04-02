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3 أسباب تدفع النفط إلى تسجيل أعلى سعر في 2019

"رويترز": خام برنت لامس 69.50 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في 2019، مدعومةً ببيانات اقتصادية صينية قوية، وبإمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران، وانقطاع الإمدادات الفنزويلية.

وبحسب "رويترز" زاد خام القياس العالمي "برنت" 32 سنتاً أو 0.5 %، إلى 69.33 دولار للبرميل وذلك بعد أن لامس 69.50 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتاً أو 0.5 %، إلى 61.89 دولار للبرميل بعد أن تجاوزت حاجز 62 دولاراً لأول مرة منذ أوائل نوفمبر الماضي.

وعاد قطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى النمو المفاجئ، في مارس الماضي، للمرة الأولى في أربعة أشهر.

وجاءت بيانات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أيضاً أفضل من المتوقع في مارس؛ ما ساعد المستثمرين على تجاوز بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة لشهر فبراير.

وأبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الصحافيين، أمس الإثنين، بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني، كما أشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة قد لا تمدّد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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3 أسباب تدفع النفط إلى تسجيل أعلى سعر في 2019
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في 2019، مدعومةً ببيانات اقتصادية صينية قوية، وبإمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران، وانقطاع الإمدادات الفنزويلية.

وبحسب "رويترز" زاد خام القياس العالمي "برنت" 32 سنتاً أو 0.5 %، إلى 69.33 دولار للبرميل وذلك بعد أن لامس 69.50 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتاً أو 0.5 %، إلى 61.89 دولار للبرميل بعد أن تجاوزت حاجز 62 دولاراً لأول مرة منذ أوائل نوفمبر الماضي.

وعاد قطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى النمو المفاجئ، في مارس الماضي، للمرة الأولى في أربعة أشهر.

وجاءت بيانات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أيضاً أفضل من المتوقع في مارس؛ ما ساعد المستثمرين على تجاوز بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة لشهر فبراير.

وأبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الصحافيين، أمس الإثنين، بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني، كما أشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة قد لا تمدّد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
10:04 AM

3 أسباب تدفع النفط إلى تسجيل أعلى سعر في 2019

"رويترز": خام برنت لامس 69.50 دولار للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في 2019، مدعومةً ببيانات اقتصادية صينية قوية، وبإمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران، وانقطاع الإمدادات الفنزويلية.

وبحسب "رويترز" زاد خام القياس العالمي "برنت" 32 سنتاً أو 0.5 %، إلى 69.33 دولار للبرميل وذلك بعد أن لامس 69.50 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتاً أو 0.5 %، إلى 61.89 دولار للبرميل بعد أن تجاوزت حاجز 62 دولاراً لأول مرة منذ أوائل نوفمبر الماضي.

وعاد قطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى النمو المفاجئ، في مارس الماضي، للمرة الأولى في أربعة أشهر.

وجاءت بيانات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أيضاً أفضل من المتوقع في مارس؛ ما ساعد المستثمرين على تجاوز بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة لشهر فبراير.

وأبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الصحافيين، أمس الإثنين، بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني، كما أشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة قد لا تمدّد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

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