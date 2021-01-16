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الولايات المتحدة.. 247,071 إصابة جديدة و3,683 وفاة بـ"كورونا"

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 247,071 إصابةً، و3,683 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 23,440,774 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 390,938 حالةً.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة.. 247,071 إصابة جديدة و3,683 وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 247,071 إصابةً، و3,683 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 23,440,774 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 390,938 حالةً.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
10:52 PM
اخر تعديل
16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
11:36 PM

الولايات المتحدة.. 247,071 إصابة جديدة و3,683 وفاة بـ"كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 247,071 إصابةً، و3,683 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 23,440,774 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 390,938 حالةً.

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