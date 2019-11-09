مصادر "سبق": إغلاق "عمارة الحرمين الشريفين" أمام الزوار حتى إشعار آخر

لحين اتخاذ إجراءات أمنية بعد القبض على وافد تركي حاول سرقة مقتنيات أثرية

أكدت مصادر "سبق" قيام رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي بإغلاق مبنى عمارة الحرمين الشريفين أمام الزوار حتى إشعار آخر لاتخاذ بعض الإجراءات الأمنية، وللتأكد من سلامة الآثار والمقتنيات، والوقوف على الموقع الذي تسلل منه السارق تركي الجنسية، وإصلاح بعض التلفيات التي أحدثها في محاولته الفاشلة، قبل أن تكشفه كاميرات المراقبة وتتمكن الجهات الأمنية من القبض عليه، حيث ما زالت التحقيقات جارية حول القضية.

ويبعد معرض عمارة الحرمين الشريفين عن المسجد الحرام بمسافة تسعة كيلومترات، وهو أحد متاحف المهمة بمنطقة مكة المكرمة، ويتبع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتأسس في عام 1999، وهو معرض يُعنى بالحرمين الشريفين والتطور الذي شهدته عمارتهما على مدى العصور.

ويتكون المعرض من سبع قاعات تشتمل على مجسمين للحرمين الشريفين، وعدد من المقتنيات المختلفة من مخطوطات ونقوش كتابية وقطع أثرية ثمينة ومجسمات معمارية وصور فوتوغرافية نادرة.