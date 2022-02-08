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في نصف نهائي كأس العالم للأندية .. الهلال على موعد مع تشيلسي الإنجليزي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي "بطل آسيا " غداً الأربعاء، نظيره تشيلسي الإنجليزي "بطل أوروبا" على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية لكرة القدم.


وتعد هذه المشاركة الثانية في البطولة العالمية لممثل الكرة السعودية الهلال.

وكان الهلال قد بلغ نصف النهائي في عام 2019 قبل أن يخسر من فلامنغو البرازيلي 1-3، وحل رابعاً بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح ضد مونتيري المكسيكي.

في المقابل -وبحسب نظام البطولة- يشارك بطل أوروبا تلقائياً في نصف النهائي, حيث حقق تشيلسي المركز الثاني في مشاركته الأولى عام 2012 بخسارته النهائي أمام كورينثيانز البرازيلي، ليكون البطل الأوروبي الوحيد الذي فشل في التتويج باللقب في السنوات الـ14 الأخيرة .

كأس العالم للأندية الهلال تشيلسي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في نصف نهائي كأس العالم للأندية .. الهلال على موعد مع تشيلسي الإنجليزي
سبق

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي "بطل آسيا " غداً الأربعاء، نظيره تشيلسي الإنجليزي "بطل أوروبا" على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية لكرة القدم.


وتعد هذه المشاركة الثانية في البطولة العالمية لممثل الكرة السعودية الهلال.

وكان الهلال قد بلغ نصف النهائي في عام 2019 قبل أن يخسر من فلامنغو البرازيلي 1-3، وحل رابعاً بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح ضد مونتيري المكسيكي.

في المقابل -وبحسب نظام البطولة- يشارك بطل أوروبا تلقائياً في نصف النهائي, حيث حقق تشيلسي المركز الثاني في مشاركته الأولى عام 2012 بخسارته النهائي أمام كورينثيانز البرازيلي، ليكون البطل الأوروبي الوحيد الذي فشل في التتويج باللقب في السنوات الـ14 الأخيرة .

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
08:47 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
01:16 AM

في نصف نهائي كأس العالم للأندية .. الهلال على موعد مع تشيلسي الإنجليزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي "بطل آسيا " غداً الأربعاء، نظيره تشيلسي الإنجليزي "بطل أوروبا" على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية لكرة القدم.


وتعد هذه المشاركة الثانية في البطولة العالمية لممثل الكرة السعودية الهلال.

وكان الهلال قد بلغ نصف النهائي في عام 2019 قبل أن يخسر من فلامنغو البرازيلي 1-3، وحل رابعاً بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح ضد مونتيري المكسيكي.

في المقابل -وبحسب نظام البطولة- يشارك بطل أوروبا تلقائياً في نصف النهائي, حيث حقق تشيلسي المركز الثاني في مشاركته الأولى عام 2012 بخسارته النهائي أمام كورينثيانز البرازيلي، ليكون البطل الأوروبي الوحيد الذي فشل في التتويج باللقب في السنوات الـ14 الأخيرة .

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