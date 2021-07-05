باشرت فرق الدفاع المدني، أمس الأحد، حريقًا اندلع في عددٍ من أشجار النخيل بمركز القوباء، جنوب غرب بيشة بمنطقة عسير.
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بالفيديو .. نشوب حريق في أشجار نخيل بـ "قوباء بيشة"
فرق الدفاع المدني باشرت السيطرة على النيران
باشرت فرق الدفاع المدني، أمس الأحد، حريقًا اندلع في عددٍ من أشجار النخيل بمركز القوباء، جنوب غرب بيشة بمنطقة عسير.
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بالفيديو .. نشوب حريق في أشجار نخيل بـ "قوباء بيشة"سويد الحارثي سبق 2021-07-05
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
01:07 AM
بالفيديو .. نشوب حريق في أشجار نخيل بـ "قوباء بيشة"
فرق الدفاع المدني باشرت السيطرة على النيران
باشرت فرق الدفاع المدني، أمس الأحد، حريقًا اندلع في عددٍ من أشجار النخيل بمركز القوباء، جنوب غرب بيشة بمنطقة عسير.
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