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فريق طبي بمستشفى أبها يجري عملية دقيقة لاستئصال كيس بالمنظار من طفلة

ضمن 3 حالات مشابهة أجريت خلال أسبوعين

نجح فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء عملية دقيقة عن طريق المنظار لطفلة كانت تعاني من آلام متكررة بسبب وجود كيس ضخم على المبيض وملتف على "قناة فالوب"، وكان جزء كبير من المبيض و"قناة فالوب" متداخلين في الكيس.

وتمكن الفريق الطبي من استئصال الكيس والمحافظة على المبيض "وقناة فالوب" - ولله الحمد -.

وكان الفريق الطبي بقيادة استشارية العقم وجراحة المناظير الدكتورة منال الأسمري وبمشاركة كل من: الدكتورة دعاء محمد جبر ربيع طبيبة مقيمة في جراحة النساء والتوليد، والدكتورة بسمه علي آل بن سله طبيبة مقيمة في جراحة النساء والتوليد.

الجدير بالذكر أنه قد تم إجراء (3) حالات مشابهة خلال الأسبوعين السابقين.

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فريق طبي بمستشفى أبها يجري عملية دقيقة لاستئصال كيس بالمنظار من طفلة
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء عملية دقيقة عن طريق المنظار لطفلة كانت تعاني من آلام متكررة بسبب وجود كيس ضخم على المبيض وملتف على "قناة فالوب"، وكان جزء كبير من المبيض و"قناة فالوب" متداخلين في الكيس.

وتمكن الفريق الطبي من استئصال الكيس والمحافظة على المبيض "وقناة فالوب" - ولله الحمد -.

وكان الفريق الطبي بقيادة استشارية العقم وجراحة المناظير الدكتورة منال الأسمري وبمشاركة كل من: الدكتورة دعاء محمد جبر ربيع طبيبة مقيمة في جراحة النساء والتوليد، والدكتورة بسمه علي آل بن سله طبيبة مقيمة في جراحة النساء والتوليد.

الجدير بالذكر أنه قد تم إجراء (3) حالات مشابهة خلال الأسبوعين السابقين.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
04:29 PM

فريق طبي بمستشفى أبها يجري عملية دقيقة لاستئصال كيس بالمنظار من طفلة

ضمن 3 حالات مشابهة أجريت خلال أسبوعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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نجح فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء عملية دقيقة عن طريق المنظار لطفلة كانت تعاني من آلام متكررة بسبب وجود كيس ضخم على المبيض وملتف على "قناة فالوب"، وكان جزء كبير من المبيض و"قناة فالوب" متداخلين في الكيس.

وتمكن الفريق الطبي من استئصال الكيس والمحافظة على المبيض "وقناة فالوب" - ولله الحمد -.

وكان الفريق الطبي بقيادة استشارية العقم وجراحة المناظير الدكتورة منال الأسمري وبمشاركة كل من: الدكتورة دعاء محمد جبر ربيع طبيبة مقيمة في جراحة النساء والتوليد، والدكتورة بسمه علي آل بن سله طبيبة مقيمة في جراحة النساء والتوليد.

الجدير بالذكر أنه قد تم إجراء (3) حالات مشابهة خلال الأسبوعين السابقين.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,014
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,448
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,271
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,314

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