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"موارد مكة" تتيح 579 فرصة وظيفية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بجدة

عبر ملتقى التمكين الذي نظمته اليوم بحضور مدير عام الفرع

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، ملتقى التمكين بحضور مدير عام الفرع فهد بن رقوش، وذلك بالمسرح الرئيسي بمبنى الفرع بمحافظة جدة.

ويهدف الملتقى إلى تمكين مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل من مستفيدي الضمان الاجتماعي بجدة عبر تزويدهم بالممكنات التي تساعدهم بالاعتماد على الذات عبر المواءمة مع متطلبات سوق العمل.

وتضمن الملتقى إتاحة أكثر من 579 فرصة وظيفية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بجدة القادرين على العمل تُقدَّم من خلال 8 جهات شريكة من شركاء التمكين من القطاع الخاص.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي

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"موارد مكة" تتيح 579 فرصة وظيفية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بجدة
سبق

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، ملتقى التمكين بحضور مدير عام الفرع فهد بن رقوش، وذلك بالمسرح الرئيسي بمبنى الفرع بمحافظة جدة.

ويهدف الملتقى إلى تمكين مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل من مستفيدي الضمان الاجتماعي بجدة عبر تزويدهم بالممكنات التي تساعدهم بالاعتماد على الذات عبر المواءمة مع متطلبات سوق العمل.

وتضمن الملتقى إتاحة أكثر من 579 فرصة وظيفية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بجدة القادرين على العمل تُقدَّم من خلال 8 جهات شريكة من شركاء التمكين من القطاع الخاص.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
04:53 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
05:08 PM

"موارد مكة" تتيح 579 فرصة وظيفية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بجدة

عبر ملتقى التمكين الذي نظمته اليوم بحضور مدير عام الفرع

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عبدالله الراجحي - جدة
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نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، ملتقى التمكين بحضور مدير عام الفرع فهد بن رقوش، وذلك بالمسرح الرئيسي بمبنى الفرع بمحافظة جدة.

ويهدف الملتقى إلى تمكين مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل من مستفيدي الضمان الاجتماعي بجدة عبر تزويدهم بالممكنات التي تساعدهم بالاعتماد على الذات عبر المواءمة مع متطلبات سوق العمل.

وتضمن الملتقى إتاحة أكثر من 579 فرصة وظيفية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بجدة القادرين على العمل تُقدَّم من خلال 8 جهات شريكة من شركاء التمكين من القطاع الخاص.

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