"مشهور" عن تأثير موجة البرد على جازان: ستتركز على المرتفعات الشرقية

أشار إلى أنه وفق التوقعات فإن الجو سيكون صحوًا خلال الأسبوع الجاري

أكد راصد الطقس علي مشهور في حديث مع "سبق" أن موجة البرد القادمة على مناطق السعودية ستكون أقل تأثيرًا على منطقة جازان.

وأكد "مشهور" أنه لا يتوقع أن تتأثر المنطقة بهذه الموجة بشكل كبير مثل المناطق الأخرى. مبينًا أن درجة الحرارة ستكون العظمى فيها بين 28- 26، والصغرى بين 20 و17 درجة، وخصوصًا تهامة والسواحل.

أما المرتفعات فقال إن توقعاته تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة بين 10 و14 درجة مئوية نظرًا لكونها ستستقبل الموجة الباردة القادمة من شرق المنطقة. متوقعًا أن يكون الجو صحوًا خلال هذا الأسبوع.