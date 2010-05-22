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"الشريف" يحتفل بزواجه بمكة المكرمة

احتفل المهندس فارس بن محمد بن مسلط الشريف نجل البروفيسور محمد الشريف يرحمه الله بزواجه في منزلهم بحي العوالي بمكة المكرمة، وسط حضور عائلي محدود، وفقاً للاشتراطات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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"الشريف" يحتفل بزواجه بمكة المكرمة
سبق

احتفل المهندس فارس بن محمد بن مسلط الشريف نجل البروفيسور محمد الشريف يرحمه الله بزواجه في منزلهم بحي العوالي بمكة المكرمة، وسط حضور عائلي محدود، وفقاً للاشتراطات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
09:34 PM

"الشريف" يحتفل بزواجه بمكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفل المهندس فارس بن محمد بن مسلط الشريف نجل البروفيسور محمد الشريف يرحمه الله بزواجه في منزلهم بحي العوالي بمكة المكرمة، وسط حضور عائلي محدود، وفقاً للاشتراطات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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