النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 842 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 706 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كيمارك" يضع حجر الزاوية في استخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة البيولوجية في مجال الطب

للمرة الأولى كمنظمة بحثية.. وعلى مدى يومين بمشاركة باحثين وعلماء

‬عقد في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك"، بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أول ورشة علمية تناقش استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية والبحثية والحوسبة البيولوجية، وذلك على مدى يومين شارك فيها العديد من الباحثين والعلماء المهتمين بهذا النوع من المجالات.

وأشار رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والحوسبة البيولوجية، الدكتورة لمياء بنت عبدالعزيز العمير، إلى أن هذه الورشة التي أقيمت كنواة لاستراتيجية تنتهجها الشؤون الصحية بالحرس الوطني لقياس أثر هذا المجال على الاستخدامات الطبية والعلمية، و بناء فريق من الخبراء في هذا المجال و لتعزيز الدور الذي تقوم به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق رؤية المملكة في الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات. وذلك من خلال المحاور التي تم التطرق لها مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في الأشعة وفي الاكتشافات الدوائية باستخدام الحوسبة، وكذلك تحليل التسلسل الجيني باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

وعلقت "العمير" أن هذا يأتي لربط العملية التقنية بالمجالات الطبية والبحثية، ودمجه بالمسار الطبي من خلال إشراك عدد من الأطباء المشاركين في الورشة مثل د. ماجد الفضل د. سعود الدبيان وغيرهما.

وأضافت الدكتورة "العمير" أنه وتزامناً مع الجائحة العالمية، فقد تمت مناقشة التسلسل الجيني والبنية ثلاثية الأبعاد للبروتينات في الفيروس من خلال استخدام هذه التقنيات، والتي من خلالها تسهم في فهم آلية الفيروس والاستفادة من التقنيات الحديثة للحد من انتشاره.

وشملت الورشة العديد من التدريبات وجلسات المناقشة والعصف الذهني، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام تقنيات الثورة المعلوماتية في مسارات الأبحاث الطبية والعلمية، ووضع استراتيجية واضحة بهذا المجال لتكون متاحه للمهتمين بشكل دوري ومستمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كيمارك" يضع حجر الزاوية في استخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة البيولوجية في مجال الطب
سبق

‬عقد في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك"، بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أول ورشة علمية تناقش استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية والبحثية والحوسبة البيولوجية، وذلك على مدى يومين شارك فيها العديد من الباحثين والعلماء المهتمين بهذا النوع من المجالات.

وأشار رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والحوسبة البيولوجية، الدكتورة لمياء بنت عبدالعزيز العمير، إلى أن هذه الورشة التي أقيمت كنواة لاستراتيجية تنتهجها الشؤون الصحية بالحرس الوطني لقياس أثر هذا المجال على الاستخدامات الطبية والعلمية، و بناء فريق من الخبراء في هذا المجال و لتعزيز الدور الذي تقوم به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق رؤية المملكة في الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات. وذلك من خلال المحاور التي تم التطرق لها مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في الأشعة وفي الاكتشافات الدوائية باستخدام الحوسبة، وكذلك تحليل التسلسل الجيني باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

وعلقت "العمير" أن هذا يأتي لربط العملية التقنية بالمجالات الطبية والبحثية، ودمجه بالمسار الطبي من خلال إشراك عدد من الأطباء المشاركين في الورشة مثل د. ماجد الفضل د. سعود الدبيان وغيرهما.

وأضافت الدكتورة "العمير" أنه وتزامناً مع الجائحة العالمية، فقد تمت مناقشة التسلسل الجيني والبنية ثلاثية الأبعاد للبروتينات في الفيروس من خلال استخدام هذه التقنيات، والتي من خلالها تسهم في فهم آلية الفيروس والاستفادة من التقنيات الحديثة للحد من انتشاره.

وشملت الورشة العديد من التدريبات وجلسات المناقشة والعصف الذهني، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام تقنيات الثورة المعلوماتية في مسارات الأبحاث الطبية والعلمية، ووضع استراتيجية واضحة بهذا المجال لتكون متاحه للمهتمين بشكل دوري ومستمر.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
04:18 PM

"كيمارك" يضع حجر الزاوية في استخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة البيولوجية في مجال الطب

للمرة الأولى كمنظمة بحثية.. وعلى مدى يومين بمشاركة باحثين وعلماء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
143

‬عقد في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك"، بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أول ورشة علمية تناقش استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية والبحثية والحوسبة البيولوجية، وذلك على مدى يومين شارك فيها العديد من الباحثين والعلماء المهتمين بهذا النوع من المجالات.

وأشار رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والحوسبة البيولوجية، الدكتورة لمياء بنت عبدالعزيز العمير، إلى أن هذه الورشة التي أقيمت كنواة لاستراتيجية تنتهجها الشؤون الصحية بالحرس الوطني لقياس أثر هذا المجال على الاستخدامات الطبية والعلمية، و بناء فريق من الخبراء في هذا المجال و لتعزيز الدور الذي تقوم به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق رؤية المملكة في الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات. وذلك من خلال المحاور التي تم التطرق لها مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في الأشعة وفي الاكتشافات الدوائية باستخدام الحوسبة، وكذلك تحليل التسلسل الجيني باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

وعلقت "العمير" أن هذا يأتي لربط العملية التقنية بالمجالات الطبية والبحثية، ودمجه بالمسار الطبي من خلال إشراك عدد من الأطباء المشاركين في الورشة مثل د. ماجد الفضل د. سعود الدبيان وغيرهما.

وأضافت الدكتورة "العمير" أنه وتزامناً مع الجائحة العالمية، فقد تمت مناقشة التسلسل الجيني والبنية ثلاثية الأبعاد للبروتينات في الفيروس من خلال استخدام هذه التقنيات، والتي من خلالها تسهم في فهم آلية الفيروس والاستفادة من التقنيات الحديثة للحد من انتشاره.

وشملت الورشة العديد من التدريبات وجلسات المناقشة والعصف الذهني، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام تقنيات الثورة المعلوماتية في مسارات الأبحاث الطبية والعلمية، ووضع استراتيجية واضحة بهذا المجال لتكون متاحه للمهتمين بشكل دوري ومستمر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,072
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,255
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,344

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة