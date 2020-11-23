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شاهد.. "حمضيات تنومة" تتصدر الأسواق المحلية في عسير

في ظلّ الأجواء المعتدلة والتربة الخصبة ووفرة المياه بالمحافظة

ساعدت الأجواء المناخية المعتدلة والتربة الخصبة ووفرة المياه بمحافظة "تنومة" التابعة لمنطقة عسير، المزارعين على التنوع في زراعة محاصيلهم الزراعية من الحبوب والخضروات والفواكه، مما أضاف لهم عائداً اقتصادياً مجزياً.

وقدّم المزارعون، في الآونة الأخيرة، لمزروعاتهم مزيداً من الاهتمام، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، ممثلةً في وزارة البيئة والمياه والزراعة من دعم ورعاية واهتمام، من خلال البرامج الزراعية المتنوعة، مما أسهم في تشجيعهم لاستغلال مزارعهم الاستغلال الأمثل، والعمل على زراعتها بالأشجار المثمرة كـ"الخوخ والمشمش والبرتقال والليمون والجوافة والتين والرمان واليوسفي"، التي أصبحت توجد بشكل كبير في الأسواق المحلية.


وأثبتت التجارب التي نفذها عدد من المزارعين في تنومة، واهتمامهم بزراعة الحقول نجاحات متقدمة، في ظل ما يحظى به القطاع الزراعي من دعم مستمر تمثل في إتاحة الفرص للمزارعين لتطوير المهنة ومنحهم القروض الزراعية وتقديم النصائح والإرشادات الزراعية لهم، ومتابعتهم المستمرة لنتائج الاستثمار في المجال الزراعي.

وذكر المزارع عبدالرحمن سعيد أن من أهم من يميز مزرعته الخاصة هي أشجار البرتقال واليوسفي والليمون إضافة إلى بعض الحمضيات اليابانية التي نجحت زراعتها في منطقة عسير.

وقال إنه استفاد من تجارب مزارعين آخرين في بعض مناطق المملكة الأخرى، مشيداً بما قدمته وزارة البيئة والزراعة والمياه له كمزارع وللمزارعين الآخرين، خصوصاً في جانب معدات الزراعة والمبيدات الحشرية الآمنة والإعانات الزراعية، إضافة إلى تقديم خطط وإرشادات زراعية لزيادة الإنتاج وضمان جودته.

وأضاف أن جميع الأسمدة المستخدمة في المزارع هي أسمدة عضوية، توضع بشكل دقيق، وبناءً على توصيات الجهة المختصة بالزراعة العضوية في وزارة البيئة والزراعة والمياه.

ومن أشهر أنواع الحمضيات التي تشتهر بها محافظة "تنومة" البرتقال ذي الجودة العالية والمعروفة بـ"أبوصرة"، وبعض الحمضيات اليابانية، واليوسفي، إضافة إلى نوع من الليمون لا ينقطع إنتاجه على مدار العام لذلك يطلق عليه اسم "الليمون الشهري".

وتعتمد المزارع في "تنومة" ومعظم محافظات منطقة عسير على مياه الأمطار التي يقوم المزارعين بتخزينها في خزانات خاصة بذلك وسدود صغيرة حول المزارع، إضافة إلى استخدام الآبار التقليدية.

وتتميز مزارع تنومة بزراعة الفواكه والحمضيات الشتوية مثل البرتقال واليوسفي والليمون والصيفية مثل الرمان والجوافة والعنب والتين، ويمكن عرض منتجاتها في أسواق المحافظة ومحافظات النماص ومحايل وخميس مشيط ومدينة أبها وغيرها.

محافظة تنومة حمضيات تنومة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "حمضيات تنومة" تتصدر الأسواق المحلية في عسير
سبق

ساعدت الأجواء المناخية المعتدلة والتربة الخصبة ووفرة المياه بمحافظة "تنومة" التابعة لمنطقة عسير، المزارعين على التنوع في زراعة محاصيلهم الزراعية من الحبوب والخضروات والفواكه، مما أضاف لهم عائداً اقتصادياً مجزياً.

وقدّم المزارعون، في الآونة الأخيرة، لمزروعاتهم مزيداً من الاهتمام، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، ممثلةً في وزارة البيئة والمياه والزراعة من دعم ورعاية واهتمام، من خلال البرامج الزراعية المتنوعة، مما أسهم في تشجيعهم لاستغلال مزارعهم الاستغلال الأمثل، والعمل على زراعتها بالأشجار المثمرة كـ"الخوخ والمشمش والبرتقال والليمون والجوافة والتين والرمان واليوسفي"، التي أصبحت توجد بشكل كبير في الأسواق المحلية.


وأثبتت التجارب التي نفذها عدد من المزارعين في تنومة، واهتمامهم بزراعة الحقول نجاحات متقدمة، في ظل ما يحظى به القطاع الزراعي من دعم مستمر تمثل في إتاحة الفرص للمزارعين لتطوير المهنة ومنحهم القروض الزراعية وتقديم النصائح والإرشادات الزراعية لهم، ومتابعتهم المستمرة لنتائج الاستثمار في المجال الزراعي.

وذكر المزارع عبدالرحمن سعيد أن من أهم من يميز مزرعته الخاصة هي أشجار البرتقال واليوسفي والليمون إضافة إلى بعض الحمضيات اليابانية التي نجحت زراعتها في منطقة عسير.

وقال إنه استفاد من تجارب مزارعين آخرين في بعض مناطق المملكة الأخرى، مشيداً بما قدمته وزارة البيئة والزراعة والمياه له كمزارع وللمزارعين الآخرين، خصوصاً في جانب معدات الزراعة والمبيدات الحشرية الآمنة والإعانات الزراعية، إضافة إلى تقديم خطط وإرشادات زراعية لزيادة الإنتاج وضمان جودته.

وأضاف أن جميع الأسمدة المستخدمة في المزارع هي أسمدة عضوية، توضع بشكل دقيق، وبناءً على توصيات الجهة المختصة بالزراعة العضوية في وزارة البيئة والزراعة والمياه.

ومن أشهر أنواع الحمضيات التي تشتهر بها محافظة "تنومة" البرتقال ذي الجودة العالية والمعروفة بـ"أبوصرة"، وبعض الحمضيات اليابانية، واليوسفي، إضافة إلى نوع من الليمون لا ينقطع إنتاجه على مدار العام لذلك يطلق عليه اسم "الليمون الشهري".

وتعتمد المزارع في "تنومة" ومعظم محافظات منطقة عسير على مياه الأمطار التي يقوم المزارعين بتخزينها في خزانات خاصة بذلك وسدود صغيرة حول المزارع، إضافة إلى استخدام الآبار التقليدية.

وتتميز مزارع تنومة بزراعة الفواكه والحمضيات الشتوية مثل البرتقال واليوسفي والليمون والصيفية مثل الرمان والجوافة والعنب والتين، ويمكن عرض منتجاتها في أسواق المحافظة ومحافظات النماص ومحايل وخميس مشيط ومدينة أبها وغيرها.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
03:32 PM

شاهد.. "حمضيات تنومة" تتصدر الأسواق المحلية في عسير

في ظلّ الأجواء المعتدلة والتربة الخصبة ووفرة المياه بالمحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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ساعدت الأجواء المناخية المعتدلة والتربة الخصبة ووفرة المياه بمحافظة "تنومة" التابعة لمنطقة عسير، المزارعين على التنوع في زراعة محاصيلهم الزراعية من الحبوب والخضروات والفواكه، مما أضاف لهم عائداً اقتصادياً مجزياً.

وقدّم المزارعون، في الآونة الأخيرة، لمزروعاتهم مزيداً من الاهتمام، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، ممثلةً في وزارة البيئة والمياه والزراعة من دعم ورعاية واهتمام، من خلال البرامج الزراعية المتنوعة، مما أسهم في تشجيعهم لاستغلال مزارعهم الاستغلال الأمثل، والعمل على زراعتها بالأشجار المثمرة كـ"الخوخ والمشمش والبرتقال والليمون والجوافة والتين والرمان واليوسفي"، التي أصبحت توجد بشكل كبير في الأسواق المحلية.


وأثبتت التجارب التي نفذها عدد من المزارعين في تنومة، واهتمامهم بزراعة الحقول نجاحات متقدمة، في ظل ما يحظى به القطاع الزراعي من دعم مستمر تمثل في إتاحة الفرص للمزارعين لتطوير المهنة ومنحهم القروض الزراعية وتقديم النصائح والإرشادات الزراعية لهم، ومتابعتهم المستمرة لنتائج الاستثمار في المجال الزراعي.

وذكر المزارع عبدالرحمن سعيد أن من أهم من يميز مزرعته الخاصة هي أشجار البرتقال واليوسفي والليمون إضافة إلى بعض الحمضيات اليابانية التي نجحت زراعتها في منطقة عسير.

وقال إنه استفاد من تجارب مزارعين آخرين في بعض مناطق المملكة الأخرى، مشيداً بما قدمته وزارة البيئة والزراعة والمياه له كمزارع وللمزارعين الآخرين، خصوصاً في جانب معدات الزراعة والمبيدات الحشرية الآمنة والإعانات الزراعية، إضافة إلى تقديم خطط وإرشادات زراعية لزيادة الإنتاج وضمان جودته.

وأضاف أن جميع الأسمدة المستخدمة في المزارع هي أسمدة عضوية، توضع بشكل دقيق، وبناءً على توصيات الجهة المختصة بالزراعة العضوية في وزارة البيئة والزراعة والمياه.

ومن أشهر أنواع الحمضيات التي تشتهر بها محافظة "تنومة" البرتقال ذي الجودة العالية والمعروفة بـ"أبوصرة"، وبعض الحمضيات اليابانية، واليوسفي، إضافة إلى نوع من الليمون لا ينقطع إنتاجه على مدار العام لذلك يطلق عليه اسم "الليمون الشهري".

وتعتمد المزارع في "تنومة" ومعظم محافظات منطقة عسير على مياه الأمطار التي يقوم المزارعين بتخزينها في خزانات خاصة بذلك وسدود صغيرة حول المزارع، إضافة إلى استخدام الآبار التقليدية.

وتتميز مزارع تنومة بزراعة الفواكه والحمضيات الشتوية مثل البرتقال واليوسفي والليمون والصيفية مثل الرمان والجوافة والعنب والتين، ويمكن عرض منتجاتها في أسواق المحافظة ومحافظات النماص ومحايل وخميس مشيط ومدينة أبها وغيرها.

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