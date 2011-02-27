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بالصور .. قوة أمنية سرية تضبط مخالفات جبل النور

تم مصادرة وإتلاف البضائع والمواقع المستخدمة

نفذت قوة المهمات والواجبات بشرطة العاصمة المقدسة بعد فجر اليوم، حملة أمنية ناجحة أطاحت بأغلب الباعة والمتسولين بجبل النور .

كان رجال الأمن قد رصدوا عددا من مقاطع الفيديو والتقاير التي تشير إلى وجود مخالفات وتجاوزات عقائدية في جبل النور، وقيام عدد من الجالية الباكستانية بممارسة البيع العشوائي والتسول بأعلى قمة الجبل الذي يصل ارتفاعه إلى ما يزيد على 600 متر .

ارتدى رجال الأمن من سرية المهمات والواجبات بشعبة الضبط الإداري ملابس منوعة؛ ليصعب اكتشافهم من قبل العمالة، وتمركز عدد منهم في أغلب المواقع التي من المحتمل هروب المخالفين منها، وعند وصول الإشارة المناسبة أطبق رجال الأمن على غالبية المخالفين والذين لم يتمكنوا من الهرب ومعظمهم من المتسولين والباعة من الجنسية الباكستانية من بينهم أشخاص معاقين شبه مستوطنين في أعلى قمة الجبل ويتم خدمتهم من بني جلدتهم.

جرى مصادرة وإتلاف البضائع والمواقع المستخدمة للبيع، وجاري استكمال إجراءات بعثهم وتسليمهم لمركز الإيواء بالشميسي.

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بالصور .. قوة أمنية سرية تضبط مخالفات جبل النور
سبق

نفذت قوة المهمات والواجبات بشرطة العاصمة المقدسة بعد فجر اليوم، حملة أمنية ناجحة أطاحت بأغلب الباعة والمتسولين بجبل النور .

كان رجال الأمن قد رصدوا عددا من مقاطع الفيديو والتقاير التي تشير إلى وجود مخالفات وتجاوزات عقائدية في جبل النور، وقيام عدد من الجالية الباكستانية بممارسة البيع العشوائي والتسول بأعلى قمة الجبل الذي يصل ارتفاعه إلى ما يزيد على 600 متر .

ارتدى رجال الأمن من سرية المهمات والواجبات بشعبة الضبط الإداري ملابس منوعة؛ ليصعب اكتشافهم من قبل العمالة، وتمركز عدد منهم في أغلب المواقع التي من المحتمل هروب المخالفين منها، وعند وصول الإشارة المناسبة أطبق رجال الأمن على غالبية المخالفين والذين لم يتمكنوا من الهرب ومعظمهم من المتسولين والباعة من الجنسية الباكستانية من بينهم أشخاص معاقين شبه مستوطنين في أعلى قمة الجبل ويتم خدمتهم من بني جلدتهم.

جرى مصادرة وإتلاف البضائع والمواقع المستخدمة للبيع، وجاري استكمال إجراءات بعثهم وتسليمهم لمركز الإيواء بالشميسي.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
08:59 PM

بالصور .. قوة أمنية سرية تضبط مخالفات جبل النور

تم مصادرة وإتلاف البضائع والمواقع المستخدمة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
7
20,970

نفذت قوة المهمات والواجبات بشرطة العاصمة المقدسة بعد فجر اليوم، حملة أمنية ناجحة أطاحت بأغلب الباعة والمتسولين بجبل النور .

كان رجال الأمن قد رصدوا عددا من مقاطع الفيديو والتقاير التي تشير إلى وجود مخالفات وتجاوزات عقائدية في جبل النور، وقيام عدد من الجالية الباكستانية بممارسة البيع العشوائي والتسول بأعلى قمة الجبل الذي يصل ارتفاعه إلى ما يزيد على 600 متر .

ارتدى رجال الأمن من سرية المهمات والواجبات بشعبة الضبط الإداري ملابس منوعة؛ ليصعب اكتشافهم من قبل العمالة، وتمركز عدد منهم في أغلب المواقع التي من المحتمل هروب المخالفين منها، وعند وصول الإشارة المناسبة أطبق رجال الأمن على غالبية المخالفين والذين لم يتمكنوا من الهرب ومعظمهم من المتسولين والباعة من الجنسية الباكستانية من بينهم أشخاص معاقين شبه مستوطنين في أعلى قمة الجبل ويتم خدمتهم من بني جلدتهم.

جرى مصادرة وإتلاف البضائع والمواقع المستخدمة للبيع، وجاري استكمال إجراءات بعثهم وتسليمهم لمركز الإيواء بالشميسي.

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