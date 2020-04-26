سجلت محافظة وادي الدواسر أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد"، وذلك بعد أن صمدت الفترة الماضية دون تسجيل حالات تذكر". ‫وجاء الحالتان المسجلتان بمحافظة وادي الدواسر في تحديث وزارة الصحة؛ وأعلن عنها ضمن المستجدات الجديدة بالمؤتمر الصحفي اليوم الأحد؛ فيما علمت "سبق" أن إحدى الحالتين كانت قادمة من الرياض". ‫يُشار إلى أن وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 1223 إصابة جديدة مؤكدة في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى، 17522 منهم 15 % من المواطنين و85% من غير السعوديين، من بين المصابين 115 حالة حرجة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية. ‫ وبلغ عدد المتعافين الجدد 142، ليصل مجموع المتعافين في المملكة الى 2357، وقالت "الصحة" إنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليصل إجمالي ضحايا فيروس كورونا إلى 139 وفاة . ‫ وأكد المتحدث الرسمي باسم الصحة على الالتزام واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، ونصح المتحدث باستخدام الكمامات القماشية والتباعد الاجتماعي وأن نحافظ على البعد بيننا وبين الآخرين ومنع أي تجمعات تزيد عن 5 أشخاص.

بعد صمود طويل.. وادي الدواسر تسجل أول حالتي إصابة بكورونا خلف الدوسري سبق 2020-04-26 سجلت محافظة وادي الدواسر أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد"، وذلك بعد أن صمدت الفترة الماضية دون تسجيل حالات تذكر".



‫وجاء الحالتان المسجلتان بمحافظة وادي الدواسر في تحديث وزارة الصحة؛ وأعلن عنها ضمن المستجدات الجديدة بالمؤتمر الصحفي اليوم الأحد؛ فيما علمت "سبق" أن إحدى الحالتين كانت قادمة من الرياض".



‫يُشار إلى أن وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 1223 إصابة جديدة مؤكدة في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى، 17522 منهم 15 % من المواطنين و85% من غير السعوديين، من بين المصابين 115 حالة حرجة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.

‫



وبلغ عدد المتعافين الجدد 142، ليصل مجموع المتعافين في المملكة الى 2357، وقالت "الصحة" إنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليصل إجمالي ضحايا فيروس كورونا إلى 139 وفاة .

‫

وأكد المتحدث الرسمي باسم الصحة على الالتزام واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، ونصح المتحدث باستخدام الكمامات القماشية والتباعد الاجتماعي وأن نحافظ على البعد بيننا وبين الآخرين ومنع أي تجمعات تزيد عن 5 أشخاص.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 05:14 PM

بعد صمود طويل.. وادي الدواسر تسجل أول حالتي إصابة بكورونا مصادر "سبق": أحد الحالتين كانت قادمة من الرياض





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سجلت محافظة وادي الدواسر أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد"، وذلك بعد أن صمدت الفترة الماضية دون تسجيل حالات تذكر".



‫وجاء الحالتان المسجلتان بمحافظة وادي الدواسر في تحديث وزارة الصحة؛ وأعلن عنها ضمن المستجدات الجديدة بالمؤتمر الصحفي اليوم الأحد؛ فيما علمت "سبق" أن إحدى الحالتين كانت قادمة من الرياض".



‫يُشار إلى أن وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 1223 إصابة جديدة مؤكدة في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى، 17522 منهم 15 % من المواطنين و85% من غير السعوديين، من بين المصابين 115 حالة حرجة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.

‫



وبلغ عدد المتعافين الجدد 142، ليصل مجموع المتعافين في المملكة الى 2357، وقالت "الصحة" إنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليصل إجمالي ضحايا فيروس كورونا إلى 139 وفاة .

‫

وأكد المتحدث الرسمي باسم الصحة على الالتزام واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، ونصح المتحدث باستخدام الكمامات القماشية والتباعد الاجتماعي وأن نحافظ على البعد بيننا وبين الآخرين ومنع أي تجمعات تزيد عن 5 أشخاص.