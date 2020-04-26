النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وبقيمة 995 مليون ريال

المملكة توقع عقداً مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

بعد صمود طويل.. وادي الدواسر تسجل أول حالتي إصابة بكورونا

مصادر "سبق": أحد الحالتين كانت قادمة من الرياض

سجلت محافظة وادي الدواسر أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد"، وذلك بعد أن صمدت الفترة الماضية دون تسجيل حالات تذكر".

‫وجاء الحالتان المسجلتان بمحافظة وادي الدواسر في تحديث وزارة الصحة؛ وأعلن عنها ضمن المستجدات الجديدة بالمؤتمر الصحفي اليوم الأحد؛ فيما علمت "سبق" أن إحدى الحالتين كانت قادمة من الرياض".

‫يُشار إلى أن وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 1223 إصابة جديدة مؤكدة في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى، 17522 منهم 15 % من المواطنين و85% من غير السعوديين، من بين المصابين 115 حالة حرجة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.


وبلغ عدد المتعافين الجدد 142، ليصل مجموع المتعافين في المملكة الى 2357، وقالت "الصحة" إنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليصل إجمالي ضحايا فيروس كورونا إلى 139 وفاة .

وأكد المتحدث الرسمي باسم الصحة على الالتزام واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، ونصح المتحدث باستخدام الكمامات القماشية والتباعد الاجتماعي وأن نحافظ على البعد بيننا وبين الآخرين ومنع أي تجمعات تزيد عن 5 أشخاص.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد صمود طويل.. وادي الدواسر تسجل أول حالتي إصابة بكورونا
سبق

سجلت محافظة وادي الدواسر أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد"، وذلك بعد أن صمدت الفترة الماضية دون تسجيل حالات تذكر".

‫وجاء الحالتان المسجلتان بمحافظة وادي الدواسر في تحديث وزارة الصحة؛ وأعلن عنها ضمن المستجدات الجديدة بالمؤتمر الصحفي اليوم الأحد؛ فيما علمت "سبق" أن إحدى الحالتين كانت قادمة من الرياض".

‫يُشار إلى أن وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 1223 إصابة جديدة مؤكدة في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى، 17522 منهم 15 % من المواطنين و85% من غير السعوديين، من بين المصابين 115 حالة حرجة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.


وبلغ عدد المتعافين الجدد 142، ليصل مجموع المتعافين في المملكة الى 2357، وقالت "الصحة" إنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليصل إجمالي ضحايا فيروس كورونا إلى 139 وفاة .

وأكد المتحدث الرسمي باسم الصحة على الالتزام واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، ونصح المتحدث باستخدام الكمامات القماشية والتباعد الاجتماعي وأن نحافظ على البعد بيننا وبين الآخرين ومنع أي تجمعات تزيد عن 5 أشخاص.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
05:14 PM

بعد صمود طويل.. وادي الدواسر تسجل أول حالتي إصابة بكورونا

مصادر "سبق": أحد الحالتين كانت قادمة من الرياض

A A A
خلف الدوسري - وادي الدواسر
1
6,699

سجلت محافظة وادي الدواسر أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد"، وذلك بعد أن صمدت الفترة الماضية دون تسجيل حالات تذكر".

‫وجاء الحالتان المسجلتان بمحافظة وادي الدواسر في تحديث وزارة الصحة؛ وأعلن عنها ضمن المستجدات الجديدة بالمؤتمر الصحفي اليوم الأحد؛ فيما علمت "سبق" أن إحدى الحالتين كانت قادمة من الرياض".

‫يُشار إلى أن وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل 1223 إصابة جديدة مؤكدة في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى، 17522 منهم 15 % من المواطنين و85% من غير السعوديين، من بين المصابين 115 حالة حرجة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.


وبلغ عدد المتعافين الجدد 142، ليصل مجموع المتعافين في المملكة الى 2357، وقالت "الصحة" إنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليصل إجمالي ضحايا فيروس كورونا إلى 139 وفاة .

وأكد المتحدث الرسمي باسم الصحة على الالتزام واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، ونصح المتحدث باستخدام الكمامات القماشية والتباعد الاجتماعي وأن نحافظ على البعد بيننا وبين الآخرين ومنع أي تجمعات تزيد عن 5 أشخاص.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,570
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,148
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,620
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,650

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة