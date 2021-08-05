صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الغينية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاحتيال على كبار السن أثناء قيامهم بعمليات سحب من أجهزة الصرف الآلي، واستبدال البطاقات الخاصة بهم بعد معرفة أرقامها السرية، حيث بلغ ما تم سحبه (66,000) ريال، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال على كبار السن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-05 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الغينية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاحتيال على كبار السن أثناء قيامهم بعمليات سحب من أجهزة الصرف الآلي، واستبدال البطاقات الخاصة بهم بعد معرفة أرقامها السرية، حيث بلغ ما تم سحبه (66,000) ريال، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 07:34 PM

اخر تعديل 05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 11:31 PM

شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال على كبار السن جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلا إلى النيابة العامة





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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الغينية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاحتيال على كبار السن أثناء قيامهم بعمليات سحب من أجهزة الصرف الآلي، واستبدال البطاقات الخاصة بهم بعد معرفة أرقامها السرية، حيث بلغ ما تم سحبه (66,000) ريال، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.