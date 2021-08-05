النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال على كبار السن

جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلا إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الغينية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاحتيال على كبار السن أثناء قيامهم بعمليات سحب من أجهزة الصرف الآلي، واستبدال البطاقات الخاصة بهم بعد معرفة أرقامها السرية، حيث بلغ ما تم سحبه (66,000) ريال، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة المكرمة النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال على كبار السن
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الغينية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاحتيال على كبار السن أثناء قيامهم بعمليات سحب من أجهزة الصرف الآلي، واستبدال البطاقات الخاصة بهم بعد معرفة أرقامها السرية، حيث بلغ ما تم سحبه (66,000) ريال، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
07:34 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
11:31 PM

شرطة مكة المكرمة: القبض على شخصين ارتكبا جرائم احتيال على كبار السن

جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلا إلى النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
3
1,894

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الغينية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاحتيال على كبار السن أثناء قيامهم بعمليات سحب من أجهزة الصرف الآلي، واستبدال البطاقات الخاصة بهم بعد معرفة أرقامها السرية، حيث بلغ ما تم سحبه (66,000) ريال، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,447
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,265
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,566
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,181

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة