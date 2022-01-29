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فيديو.. اللحظات الأخيرة قبل تحطم أغلى مقاتلة أمريكية في بحر الصين

قيمتها 100 مليون دولار.. خلفت 7 إصابات ومحاولات لانتشال الحطام

أظهر مقطع فيديو اللحظات الأخيرة لأغلى مقاتلة أمريكية من طراز "إف 35" قبل لحظات من تحطمها أثناء محاولتها الهبوط على سطح حاملة طائرات في بحر الصين الجنوبي.

ووفق الفيديو المسرب تحطمت المقاتلة الأمريكية أثناء محاولتها الهبوط على متن حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" خلال عملها في بحر الصين الجنوبي، في وقت سابق هذا الأسبوع؛ وفق سكاي نيوز عربية.

وكشف الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وجرى تصويره من على متن حاملة الطائرات أثناء التحطم، الطائرة وهي تقترب من السفينة عندما تمتلئ الشاشة بالدخان؛ وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتظهر صورة لاحقة الطائرة النفاثة وهي تطفو في المياه بعد أن سقطت في البحر، محاطة بالمياه العكرة والحطام مع فتح قمرة القيادة.

من جانبها أكدت البحرية الأمريكية صحة مقطع الفيديو الذي تم تداوله، فيما تسابق الولايات المتحدة الزمن لانتشال حطام المقاتلة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار من قاع بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم الأسطول السابع للبحرية الأمريكية الملازم نيكولاس لينغو: إن مقطع الفيديو وصورة التحطم كانا حقيقيين، وإن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

يذكر أن الطيار خرج بأمان من الطائرة، لكنه كان من بين 7 أصيبوا بجروح بسبب الحادث، جميعهم في حالة مستقرة، ولا يزال التحقيق في الحادث مستمرًا.

تحطم أغلى مقاتلة أمريكية

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فيديو.. اللحظات الأخيرة قبل تحطم أغلى مقاتلة أمريكية في بحر الصين
سبق

أظهر مقطع فيديو اللحظات الأخيرة لأغلى مقاتلة أمريكية من طراز "إف 35" قبل لحظات من تحطمها أثناء محاولتها الهبوط على سطح حاملة طائرات في بحر الصين الجنوبي.

ووفق الفيديو المسرب تحطمت المقاتلة الأمريكية أثناء محاولتها الهبوط على متن حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" خلال عملها في بحر الصين الجنوبي، في وقت سابق هذا الأسبوع؛ وفق سكاي نيوز عربية.

وكشف الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وجرى تصويره من على متن حاملة الطائرات أثناء التحطم، الطائرة وهي تقترب من السفينة عندما تمتلئ الشاشة بالدخان؛ وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتظهر صورة لاحقة الطائرة النفاثة وهي تطفو في المياه بعد أن سقطت في البحر، محاطة بالمياه العكرة والحطام مع فتح قمرة القيادة.

من جانبها أكدت البحرية الأمريكية صحة مقطع الفيديو الذي تم تداوله، فيما تسابق الولايات المتحدة الزمن لانتشال حطام المقاتلة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار من قاع بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم الأسطول السابع للبحرية الأمريكية الملازم نيكولاس لينغو: إن مقطع الفيديو وصورة التحطم كانا حقيقيين، وإن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

يذكر أن الطيار خرج بأمان من الطائرة، لكنه كان من بين 7 أصيبوا بجروح بسبب الحادث، جميعهم في حالة مستقرة، ولا يزال التحقيق في الحادث مستمرًا.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
12:22 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:37 PM

فيديو.. اللحظات الأخيرة قبل تحطم أغلى مقاتلة أمريكية في بحر الصين

قيمتها 100 مليون دولار.. خلفت 7 إصابات ومحاولات لانتشال الحطام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر مقطع فيديو اللحظات الأخيرة لأغلى مقاتلة أمريكية من طراز "إف 35" قبل لحظات من تحطمها أثناء محاولتها الهبوط على سطح حاملة طائرات في بحر الصين الجنوبي.

ووفق الفيديو المسرب تحطمت المقاتلة الأمريكية أثناء محاولتها الهبوط على متن حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" خلال عملها في بحر الصين الجنوبي، في وقت سابق هذا الأسبوع؛ وفق سكاي نيوز عربية.

وكشف الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وجرى تصويره من على متن حاملة الطائرات أثناء التحطم، الطائرة وهي تقترب من السفينة عندما تمتلئ الشاشة بالدخان؛ وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتظهر صورة لاحقة الطائرة النفاثة وهي تطفو في المياه بعد أن سقطت في البحر، محاطة بالمياه العكرة والحطام مع فتح قمرة القيادة.

من جانبها أكدت البحرية الأمريكية صحة مقطع الفيديو الذي تم تداوله، فيما تسابق الولايات المتحدة الزمن لانتشال حطام المقاتلة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار من قاع بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم الأسطول السابع للبحرية الأمريكية الملازم نيكولاس لينغو: إن مقطع الفيديو وصورة التحطم كانا حقيقيين، وإن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

يذكر أن الطيار خرج بأمان من الطائرة، لكنه كان من بين 7 أصيبوا بجروح بسبب الحادث، جميعهم في حالة مستقرة، ولا يزال التحقيق في الحادث مستمرًا.

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