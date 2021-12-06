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مدرب الأخضر: مواجهة صعبة وقوية أمام المغرب.. نسعى للحفاظ على حظوظنا

قبل المنعطف الحاسم من بطولة كأس العرب

تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي "لورينت بونادي" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب المغرب ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من كأس العرب فيفا قطر 2021، وقال: "ندرك أهمية المباراة بالنسبة لنا، ونعلم مدى صعوبتها كونها أمام منتخب قوي ومتصدر المجموعة". وأضاف لورينت قائلاً: "عملنا على تحضير أنفسنا بشكلٍ جيد، وركزنا خلال فترة الإعداد القصيرة على ما سنقدمه في المباراة، وسنسعى لتحقيق الاستمرارية على مستوى الاداء الفني، ومضاعفة الجهد".

وعن المكتسبات من مشاركة الأخضر قال: "جئنا لنكتشف المواهب الشابة، ليكونوا نواة لمستقبل الكرة السعودية التي تتمتع بالإمكانيات والمواهب".

وعن حظوظ الأخضر في التأهل قال : "فرصة التأهل مستمرة، وما زلنا في دائرة المنافسة، وسنعمل بجد من أجل كسب نقاط المباراة والمحافظة على حظوظنا".

من جانبه قال لاعب الأخضر "وليد الأحمد" عن المواجهة: "قادرون على تحقيق الفوز لما نملكه من إمكانيات ورغبة بجانب الإعداد الجيد لهذه المباراة القوية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الأخضر: مواجهة صعبة وقوية أمام المغرب.. نسعى للحفاظ على حظوظنا
سبق

تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي "لورينت بونادي" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب المغرب ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من كأس العرب فيفا قطر 2021، وقال: "ندرك أهمية المباراة بالنسبة لنا، ونعلم مدى صعوبتها كونها أمام منتخب قوي ومتصدر المجموعة". وأضاف لورينت قائلاً: "عملنا على تحضير أنفسنا بشكلٍ جيد، وركزنا خلال فترة الإعداد القصيرة على ما سنقدمه في المباراة، وسنسعى لتحقيق الاستمرارية على مستوى الاداء الفني، ومضاعفة الجهد".

وعن المكتسبات من مشاركة الأخضر قال: "جئنا لنكتشف المواهب الشابة، ليكونوا نواة لمستقبل الكرة السعودية التي تتمتع بالإمكانيات والمواهب".

وعن حظوظ الأخضر في التأهل قال : "فرصة التأهل مستمرة، وما زلنا في دائرة المنافسة، وسنعمل بجد من أجل كسب نقاط المباراة والمحافظة على حظوظنا".

من جانبه قال لاعب الأخضر "وليد الأحمد" عن المواجهة: "قادرون على تحقيق الفوز لما نملكه من إمكانيات ورغبة بجانب الإعداد الجيد لهذه المباراة القوية".

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
05:46 PM

مدرب الأخضر: مواجهة صعبة وقوية أمام المغرب.. نسعى للحفاظ على حظوظنا

قبل المنعطف الحاسم من بطولة كأس العرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي "لورينت بونادي" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب المغرب ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من كأس العرب فيفا قطر 2021، وقال: "ندرك أهمية المباراة بالنسبة لنا، ونعلم مدى صعوبتها كونها أمام منتخب قوي ومتصدر المجموعة". وأضاف لورينت قائلاً: "عملنا على تحضير أنفسنا بشكلٍ جيد، وركزنا خلال فترة الإعداد القصيرة على ما سنقدمه في المباراة، وسنسعى لتحقيق الاستمرارية على مستوى الاداء الفني، ومضاعفة الجهد".

وعن المكتسبات من مشاركة الأخضر قال: "جئنا لنكتشف المواهب الشابة، ليكونوا نواة لمستقبل الكرة السعودية التي تتمتع بالإمكانيات والمواهب".

وعن حظوظ الأخضر في التأهل قال : "فرصة التأهل مستمرة، وما زلنا في دائرة المنافسة، وسنعمل بجد من أجل كسب نقاط المباراة والمحافظة على حظوظنا".

من جانبه قال لاعب الأخضر "وليد الأحمد" عن المواجهة: "قادرون على تحقيق الفوز لما نملكه من إمكانيات ورغبة بجانب الإعداد الجيد لهذه المباراة القوية".

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