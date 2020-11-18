النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرازيلي العلاقات الثنائية بين البلدين

استعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية إرنستو أراوجو.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرازيلي العلاقات الثنائية بين البلدين
سبق

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية إرنستو أراوجو.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
07:25 PM

في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرازيلي العلاقات الثنائية بين البلدين

استعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
157

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية إرنستو أراوجو.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,924
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,110
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,521
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,380

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة