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"العمل" و"حقوق الإنسان" تحققان في مقطع فيديو لشخص يُعنف طفلة

يضرب رأسها في جسم مركبته ويصفعها بيده وسط مطالبات بمحاسبته

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من مقطع فيديو لشخص يُعنف طفلة؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقاً لنظام حماية الطفل.

وأشار "أبا الخيل" إلى أن مركز البلاغات (1919) يتلقى جميع بلاغات العنف على مدار الساعة من خلال مركز الأتصال 1919، أو حساب المركز في تويتر @mlsd_1919.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة حقوق الإنسان، إنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته وقد باشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

وكان مغردون على "تويتر" قد أطلقوا وسماً باسم #نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته عرضوا فيه مقطع فيديو لشخص يضرب برأس فتاة في جسم مركبته ويصفعها بيده ثم يدخلها لداخل المركبة، وسط مطالبات بالقبض عليه ومحاسبته.

المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخير وزارة العمل وحدات الحمياة الاجتماعية حماية الطفل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمل" و"حقوق الإنسان" تحققان في مقطع فيديو لشخص يُعنف طفلة
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من مقطع فيديو لشخص يُعنف طفلة؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقاً لنظام حماية الطفل.

وأشار "أبا الخيل" إلى أن مركز البلاغات (1919) يتلقى جميع بلاغات العنف على مدار الساعة من خلال مركز الأتصال 1919، أو حساب المركز في تويتر @mlsd_1919.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة حقوق الإنسان، إنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته وقد باشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

وكان مغردون على "تويتر" قد أطلقوا وسماً باسم #نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته عرضوا فيه مقطع فيديو لشخص يضرب برأس فتاة في جسم مركبته ويصفعها بيده ثم يدخلها لداخل المركبة، وسط مطالبات بالقبض عليه ومحاسبته.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
12:15 AM

"العمل" و"حقوق الإنسان" تحققان في مقطع فيديو لشخص يُعنف طفلة

يضرب رأسها في جسم مركبته ويصفعها بيده وسط مطالبات بمحاسبته

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
12
11,607

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من مقطع فيديو لشخص يُعنف طفلة؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقاً لنظام حماية الطفل.

وأشار "أبا الخيل" إلى أن مركز البلاغات (1919) يتلقى جميع بلاغات العنف على مدار الساعة من خلال مركز الأتصال 1919، أو حساب المركز في تويتر @mlsd_1919.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة حقوق الإنسان، إنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته وقد باشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

وكان مغردون على "تويتر" قد أطلقوا وسماً باسم #نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته عرضوا فيه مقطع فيديو لشخص يضرب برأس فتاة في جسم مركبته ويصفعها بيده ثم يدخلها لداخل المركبة، وسط مطالبات بالقبض عليه ومحاسبته.

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