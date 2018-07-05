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وزير الشؤون الإسلامية يطمئن على صحة رئيس مجلس علماء باكستان

زاره في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، رئيس مجلس علماء باكستان، الشيخ محمد طاهر الأشرفي، الذي يتلقى العلاج حاليًا في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض.

واطمأن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على الحالة الصحية للشيخ الأشرفي، وهنأه على سلامته، ونجاح العملية الجراحية التي أُجريت له في المستشفى، سائلاً الله تعالى، أن يمن عليه بمزيد من الصحة والعافية .

وقال إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حريصان كل الحرص على المسلمين في جميع بقاع العالم، وهم محل عنايتهما، واهتمامهما بصفة دائمة، ومستمرة، وأنتم من الشخصيات الإسلامية التي لها مكانتها العلمية والدعوية .

من جانبه، عبر رئيس مجلس علماء باكستان، عن شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على هذه الزيارة، مجددًا الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ للرعاية الكريمة التي حظي بها منذ وصوله للمملكة العربية السعودية؛ لتلقي العلاج وحتى نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني منذ أيام.

ودعا المولى ــ عز وجل ـ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة قيادة، وشعبًا، إزاء ما قدمته، وتقدمه من خدمات جليلة، وأعمال مباركة للإسلام والمسلمين في جميع أنحاء المعمورة.

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وزير الشؤون الإسلامية يطمئن على صحة رئيس مجلس علماء باكستان
سبق

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، رئيس مجلس علماء باكستان، الشيخ محمد طاهر الأشرفي، الذي يتلقى العلاج حاليًا في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض.

واطمأن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على الحالة الصحية للشيخ الأشرفي، وهنأه على سلامته، ونجاح العملية الجراحية التي أُجريت له في المستشفى، سائلاً الله تعالى، أن يمن عليه بمزيد من الصحة والعافية .

وقال إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حريصان كل الحرص على المسلمين في جميع بقاع العالم، وهم محل عنايتهما، واهتمامهما بصفة دائمة، ومستمرة، وأنتم من الشخصيات الإسلامية التي لها مكانتها العلمية والدعوية .

من جانبه، عبر رئيس مجلس علماء باكستان، عن شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على هذه الزيارة، مجددًا الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ للرعاية الكريمة التي حظي بها منذ وصوله للمملكة العربية السعودية؛ لتلقي العلاج وحتى نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني منذ أيام.

ودعا المولى ــ عز وجل ـ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة قيادة، وشعبًا، إزاء ما قدمته، وتقدمه من خدمات جليلة، وأعمال مباركة للإسلام والمسلمين في جميع أنحاء المعمورة.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
04:34 PM

وزير الشؤون الإسلامية يطمئن على صحة رئيس مجلس علماء باكستان

زاره في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض

A A A
حمد الفراج - الرياض
7
7,290

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، رئيس مجلس علماء باكستان، الشيخ محمد طاهر الأشرفي، الذي يتلقى العلاج حاليًا في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض.

واطمأن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على الحالة الصحية للشيخ الأشرفي، وهنأه على سلامته، ونجاح العملية الجراحية التي أُجريت له في المستشفى، سائلاً الله تعالى، أن يمن عليه بمزيد من الصحة والعافية .

وقال إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حريصان كل الحرص على المسلمين في جميع بقاع العالم، وهم محل عنايتهما، واهتمامهما بصفة دائمة، ومستمرة، وأنتم من الشخصيات الإسلامية التي لها مكانتها العلمية والدعوية .

من جانبه، عبر رئيس مجلس علماء باكستان، عن شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على هذه الزيارة، مجددًا الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ للرعاية الكريمة التي حظي بها منذ وصوله للمملكة العربية السعودية؛ لتلقي العلاج وحتى نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني منذ أيام.

ودعا المولى ــ عز وجل ـ أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة قيادة، وشعبًا، إزاء ما قدمته، وتقدمه من خدمات جليلة، وأعمال مباركة للإسلام والمسلمين في جميع أنحاء المعمورة.

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