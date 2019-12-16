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قرعة أبطال أوروبا: الريال في مواجهة السيتي بدور الـ16

أوقعت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا فريق ريال مدريد في مواجهة صعبة أمام فريق مانشستر سيتي.

وأسفرت القرعة التي أجريت في سويسرا عن المباريات التالية:

بروسيا دورتموند الألماني x باريس سان جيرمان الفرنسي

ريال مدريد الإسباني x مانشستر سيتي الإنجليزي

أتالانتا الإيطالي x فالنسيا الإسباني

أتليتكو مدريد الإسباني x ليفربول الإنجليزي

تشيلسي الإنجليزي x بايرن ميونخ الألماني

يوفنتوس الإيطالي x ليون الفرنسي

لايبزيج الألماني x توتنهام الإنجليزي

نابولي الإيطالي x برشلونة الإسباني

وتقام مباريات ذهاب هذا الدور أيام 18، 19، 25 و26 فبراير عام 2020، على أن تقام جولة الإياب أيام 10، 11، 17 و18 مارس.

قرعة أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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قرعة أبطال أوروبا: الريال في مواجهة السيتي بدور الـ16
سبق

أوقعت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا فريق ريال مدريد في مواجهة صعبة أمام فريق مانشستر سيتي.

وأسفرت القرعة التي أجريت في سويسرا عن المباريات التالية:

بروسيا دورتموند الألماني x باريس سان جيرمان الفرنسي

ريال مدريد الإسباني x مانشستر سيتي الإنجليزي

أتالانتا الإيطالي x فالنسيا الإسباني

أتليتكو مدريد الإسباني x ليفربول الإنجليزي

تشيلسي الإنجليزي x بايرن ميونخ الألماني

يوفنتوس الإيطالي x ليون الفرنسي

لايبزيج الألماني x توتنهام الإنجليزي

نابولي الإيطالي x برشلونة الإسباني

وتقام مباريات ذهاب هذا الدور أيام 18، 19، 25 و26 فبراير عام 2020، على أن تقام جولة الإياب أيام 10، 11، 17 و18 مارس.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
02:33 PM

قرعة أبطال أوروبا: الريال في مواجهة السيتي بدور الـ16

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,287

أوقعت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا فريق ريال مدريد في مواجهة صعبة أمام فريق مانشستر سيتي.

وأسفرت القرعة التي أجريت في سويسرا عن المباريات التالية:

بروسيا دورتموند الألماني x باريس سان جيرمان الفرنسي

ريال مدريد الإسباني x مانشستر سيتي الإنجليزي

أتالانتا الإيطالي x فالنسيا الإسباني

أتليتكو مدريد الإسباني x ليفربول الإنجليزي

تشيلسي الإنجليزي x بايرن ميونخ الألماني

يوفنتوس الإيطالي x ليون الفرنسي

لايبزيج الألماني x توتنهام الإنجليزي

نابولي الإيطالي x برشلونة الإسباني

وتقام مباريات ذهاب هذا الدور أيام 18، 19، 25 و26 فبراير عام 2020، على أن تقام جولة الإياب أيام 10، 11، 17 و18 مارس.

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