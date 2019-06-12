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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على الباحة

"الدفاع المدني" تدعو الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة سطحية, على منطقة الباحة, تشمل: مدينة الباحة, ومحافظات المخواة, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع، إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على الباحة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة سطحية, على منطقة الباحة, تشمل: مدينة الباحة, ومحافظات المخواة, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع، إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
08:21 AM

"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على الباحة

"الدفاع المدني" تدعو الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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1,450

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة سطحية, على منطقة الباحة, تشمل: مدينة الباحة, ومحافظات المخواة, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع، إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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