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المزاد تجاوز المليون ريال.. شاهد أحرف وأرقام اللوحات الأكثر إقبالاً

ينتهي بنهاية يوم الأحد المقبل في تمام الـ8 مساء

أوضحت منصة "أبشر" أن القيمة المالية لأعلى اللوحات مزايدة من خلال مزاد اللوحات الإلكتروني تجاوزت مليون ريال سعودي.

واستعرضت "أبشر" تفاصيل أحرف وأرقام اللوحات الأكثر إقبالاً في المزايدات، إضافة للقيمة المالية لها في المزاد الإلكتروني.

فيما صنفت اللوحات المطروحة على فئات عدة: "ماسي" و"ذهبي" و"فضي" لثلاثة أنواع من اللوحات المطروحة، هي الـ "خصوصي" و"نقل خاص" و"دراجات نارية".

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أتاحت الفرصة لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة بالدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر" للمشاركة إلكترونيًّا، وذلك بعد أن تم إيقاف جميع المزادات المكانية بإدارات المرور بمختلف المناطق، مؤكدة أن المزاد الإلكتروني للوحات المميزة ينتهي بنهاية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الـ8 مساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المزاد تجاوز المليون ريال.. شاهد أحرف وأرقام اللوحات الأكثر إقبالاً
سبق

أوضحت منصة "أبشر" أن القيمة المالية لأعلى اللوحات مزايدة من خلال مزاد اللوحات الإلكتروني تجاوزت مليون ريال سعودي.

واستعرضت "أبشر" تفاصيل أحرف وأرقام اللوحات الأكثر إقبالاً في المزايدات، إضافة للقيمة المالية لها في المزاد الإلكتروني.

فيما صنفت اللوحات المطروحة على فئات عدة: "ماسي" و"ذهبي" و"فضي" لثلاثة أنواع من اللوحات المطروحة، هي الـ "خصوصي" و"نقل خاص" و"دراجات نارية".

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أتاحت الفرصة لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة بالدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر" للمشاركة إلكترونيًّا، وذلك بعد أن تم إيقاف جميع المزادات المكانية بإدارات المرور بمختلف المناطق، مؤكدة أن المزاد الإلكتروني للوحات المميزة ينتهي بنهاية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الـ8 مساء.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
01:41 AM

المزاد تجاوز المليون ريال.. شاهد أحرف وأرقام اللوحات الأكثر إقبالاً

ينتهي بنهاية يوم الأحد المقبل في تمام الـ8 مساء

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متعب البقمي - الطائف
9
18,593

أوضحت منصة "أبشر" أن القيمة المالية لأعلى اللوحات مزايدة من خلال مزاد اللوحات الإلكتروني تجاوزت مليون ريال سعودي.

واستعرضت "أبشر" تفاصيل أحرف وأرقام اللوحات الأكثر إقبالاً في المزايدات، إضافة للقيمة المالية لها في المزاد الإلكتروني.

فيما صنفت اللوحات المطروحة على فئات عدة: "ماسي" و"ذهبي" و"فضي" لثلاثة أنواع من اللوحات المطروحة، هي الـ "خصوصي" و"نقل خاص" و"دراجات نارية".

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أتاحت الفرصة لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة بالدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر" للمشاركة إلكترونيًّا، وذلك بعد أن تم إيقاف جميع المزادات المكانية بإدارات المرور بمختلف المناطق، مؤكدة أن المزاد الإلكتروني للوحات المميزة ينتهي بنهاية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الـ8 مساء.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,867
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,963
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,575
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,495

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