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وزير النقل يكرم "المالكي" بعد موقفه البطولي في "وادي عثوان"

"العامودي" ثمّن موقفه وتفانيه في عمله مؤكداً أن الوزارة تفخر بكوادرها

كرّم وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، بمكتبه في مقر الوزارة اليوم الأربعاء، الموظف في الإدارة العامة للوزارة بفرع منطقة جازان محمود بن ناجع المالكي، بحضور نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان المهندس مبارك المطوع.
وجاء ذلك نظير موقفه البطولي بإنقاذ إحدى السيارات المحتجزة من السيول الواقعة الشهر الماضي بوادي عثوان في محافظة الداير شرق منطقة جازان قبل أن تجرفها السيول.
وثمّن الوزير تفاني المالكي وإخلاصه في عمله، مقدمًا شكره الجزيل، ومؤكدًا أن الوزارة تفخر بكوادرها وما يقومون به من مجهودات في سبيل خدمة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن.

وادي عثوان إنقاذ تكريم سيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير النقل يكرم "المالكي" بعد موقفه البطولي في "وادي عثوان"
سبق

كرّم وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، بمكتبه في مقر الوزارة اليوم الأربعاء، الموظف في الإدارة العامة للوزارة بفرع منطقة جازان محمود بن ناجع المالكي، بحضور نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان المهندس مبارك المطوع.
وجاء ذلك نظير موقفه البطولي بإنقاذ إحدى السيارات المحتجزة من السيول الواقعة الشهر الماضي بوادي عثوان في محافظة الداير شرق منطقة جازان قبل أن تجرفها السيول.
وثمّن الوزير تفاني المالكي وإخلاصه في عمله، مقدمًا شكره الجزيل، ومؤكدًا أن الوزارة تفخر بكوادرها وما يقومون به من مجهودات في سبيل خدمة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
03:23 PM
اخر تعديل
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
04:44 PM

وزير النقل يكرم "المالكي" بعد موقفه البطولي في "وادي عثوان"

"العامودي" ثمّن موقفه وتفانيه في عمله مؤكداً أن الوزارة تفخر بكوادرها

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محمد المواسي - جازان
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2,184

كرّم وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، بمكتبه في مقر الوزارة اليوم الأربعاء، الموظف في الإدارة العامة للوزارة بفرع منطقة جازان محمود بن ناجع المالكي، بحضور نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان المهندس مبارك المطوع.
وجاء ذلك نظير موقفه البطولي بإنقاذ إحدى السيارات المحتجزة من السيول الواقعة الشهر الماضي بوادي عثوان في محافظة الداير شرق منطقة جازان قبل أن تجرفها السيول.
وثمّن الوزير تفاني المالكي وإخلاصه في عمله، مقدمًا شكره الجزيل، ومؤكدًا أن الوزارة تفخر بكوادرها وما يقومون به من مجهودات في سبيل خدمة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن.

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