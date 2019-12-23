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"والورد لعين ترعى وأيادٍ تصون" .. 400 مرابط على مقاعد الاختبارات بجازان

150 ألف طالب بالمدارس وكلمات تحفيزية تُحيي أمل الغد ومستقبل الوطن المبهج

انضم (400) مرابط بالحد الجنوبي إلى المقاعد الدراسية بمدارس جازان لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وتمّ استقبالهم بالورد إيماناً بالدور الذي يلعبونه في حماية الوطن وأمنه والذود عن مقدّساته.

وكانت المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، قد استقبلت أكثر من (150) ألف طالب وطالبة و(1948) من طلاب وطالبات الطفولة المبكرة.

ووجّه المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي؛ خلال زيارته لبعض المدارس، كلمات تحفيزية للطلاب أشار فيها إلى أن طلاب اليوم يمثلون أمل الغد ومستقبل الوطن المبهج، مؤكداً أن هذه الزيارة تهدف إلى الوقوف ميدانياً على سير الاختبارات وتقديم الدعم للمدارس.

وأضاف: "الإدارة وجّهت جميع القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لزيارة المدارس والحرص على سير الاختبارات في أجواء مناسبة، مقدماً الشكر للجهات الأمنية على تعاونها المثمر ووجودها الدائم بما يضمن انسيابية الحركة المرورية أمام المدارس والطرقات المؤدية إليها.

400 مرابط بالحد الجنوبي اختبارات الفصل الدراسي الأول مدارس جازان

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"والورد لعين ترعى وأيادٍ تصون" .. 400 مرابط على مقاعد الاختبارات بجازان
سبق

انضم (400) مرابط بالحد الجنوبي إلى المقاعد الدراسية بمدارس جازان لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وتمّ استقبالهم بالورد إيماناً بالدور الذي يلعبونه في حماية الوطن وأمنه والذود عن مقدّساته.

وكانت المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، قد استقبلت أكثر من (150) ألف طالب وطالبة و(1948) من طلاب وطالبات الطفولة المبكرة.

ووجّه المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي؛ خلال زيارته لبعض المدارس، كلمات تحفيزية للطلاب أشار فيها إلى أن طلاب اليوم يمثلون أمل الغد ومستقبل الوطن المبهج، مؤكداً أن هذه الزيارة تهدف إلى الوقوف ميدانياً على سير الاختبارات وتقديم الدعم للمدارس.

وأضاف: "الإدارة وجّهت جميع القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لزيارة المدارس والحرص على سير الاختبارات في أجواء مناسبة، مقدماً الشكر للجهات الأمنية على تعاونها المثمر ووجودها الدائم بما يضمن انسيابية الحركة المرورية أمام المدارس والطرقات المؤدية إليها.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
02:05 PM

"والورد لعين ترعى وأيادٍ تصون" .. 400 مرابط على مقاعد الاختبارات بجازان

150 ألف طالب بالمدارس وكلمات تحفيزية تُحيي أمل الغد ومستقبل الوطن المبهج

A A A
محمد طيران - جازان
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3,437

انضم (400) مرابط بالحد الجنوبي إلى المقاعد الدراسية بمدارس جازان لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وتمّ استقبالهم بالورد إيماناً بالدور الذي يلعبونه في حماية الوطن وأمنه والذود عن مقدّساته.

وكانت المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، قد استقبلت أكثر من (150) ألف طالب وطالبة و(1948) من طلاب وطالبات الطفولة المبكرة.

ووجّه المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي؛ خلال زيارته لبعض المدارس، كلمات تحفيزية للطلاب أشار فيها إلى أن طلاب اليوم يمثلون أمل الغد ومستقبل الوطن المبهج، مؤكداً أن هذه الزيارة تهدف إلى الوقوف ميدانياً على سير الاختبارات وتقديم الدعم للمدارس.

وأضاف: "الإدارة وجّهت جميع القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لزيارة المدارس والحرص على سير الاختبارات في أجواء مناسبة، مقدماً الشكر للجهات الأمنية على تعاونها المثمر ووجودها الدائم بما يضمن انسيابية الحركة المرورية أمام المدارس والطرقات المؤدية إليها.

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