ولفت النمر؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن التحكم في ضغط الدم يخفّض نسبة حدوث ضعف القلب ٥٠%، ونسبة حدوث جلطة الدماغ ٤٠%، فيما يخفّض نسبة حدوث جلطة القلب ٢٥%.

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر؛ مرضى القلب الذين يعانون مرض الضغط من تناول "الشاورما"، قدر المستطاع، لأنها من الأطعمة السريعة عالية الملوحة؛ مما يرفع الضغط ويجمع السوائل داخل المرضى.

"النمر" يحذّر مرضى القلب الذين يعانون ارتفاع الضغط من هذه الوجبة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-20 حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر؛ مرضى القلب الذين يعانون مرض الضغط من تناول "الشاورما"، قدر المستطاع، لأنها من الأطعمة السريعة عالية الملوحة؛ مما يرفع الضغط ويجمع السوائل داخل المرضى. ولفت النمر؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن التحكم في ضغط الدم يخفّض نسبة حدوث ضعف القلب ٥٠%، ونسبة حدوث جلطة الدماغ ٤٠%، فيما يخفّض نسبة حدوث جلطة القلب ٢٥%.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443 01:28 PM

"النمر" يحذّر مرضى القلب الذين يعانون ارتفاع الضغط من هذه الوجبة قال: تُعد من الأطعمة عالية الملوحة وتتسبّب في تجميع السوائل بجسم المريض





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حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر؛ مرضى القلب الذين يعانون مرض الضغط من تناول "الشاورما"، قدر المستطاع، لأنها من الأطعمة السريعة عالية الملوحة؛ مما يرفع الضغط ويجمع السوائل داخل المرضى.

ولفت النمر؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن التحكم في ضغط الدم يخفّض نسبة حدوث ضعف القلب ٥٠%، ونسبة حدوث جلطة الدماغ ٤٠%، فيما يخفّض نسبة حدوث جلطة القلب ٢٥%.